Si conclude il lutto nazionale seguito all'incidente in cui sono morti domenica il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, e il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian. Dopo giorni di processione lungo il Paese, i due sono stati sepolti tra ali di folla a Mashhad e Teheran

Circa tre milioni di persone hanno partecipato a Mashhad giovedì al corteo funebre del presidente iraniano Ebrahim Raisi, morto domenica nello schianto dell'elicottero sul quale viaggiava.

Lo ha affermato il sindaco della città, dove Raisi era nato 63 anni, citato dall'agenzia iraniana Mehr, per quanto la partecipazione sarebbe stata di molto inferiore secondo altre fonti.

Il corpo di Raisi, un politico che era anche un ayatollah (titolo dato a religiosi o giuristi) sarà sepolto nel Santuario dell'Imam Reza. L'ex presidente è stato un studioso islamico e un magistrato, un ultraconservatore fedelissimo al regime islamico e anche molto controverso.

I funerali di Raisi si sono svolti in più fasi, prima a Teheran e poi a Tabriz e Qom per concludersi a Mashad, nel sud dell'Iran, dove la salma è stata trasportata in processione su un rimorchio mentre la folla in nero allungava le braccia per toccarla e si batteva il petto, secondo un rituale mussulmano sciita.

A Teheran invece il lutto nazionale di tre giorni, indetto dalla Guida Suprema Khamenei, si è concluso con il funerale del ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, anch'egli tra tra gli otto passeggeri oltre l'equipaggio morti nell'incidente.

Ai funerali di Raisi riunione dei vertici Iran con Hezbollah e Hamas

L'Iran continuerà "difendere il popolo oppresso della Palestina e la legittima resistenza contro gli occupanti" israeliani, ha dichiarato il ministro degli Esteri ad interim, Ali Bagheri Kani, nominato dopo la morte di Amirabdollaian.

Le dichiarazioni del ministro sono arrivate durante un incontro mercoledì a Teheran con i leader delle milizie filo-iraniane nella regione, ricevuti insieme con il generale Hossein Salami, comandante della Guardie della Rivoluzione Islamica, e il generale Ismail Qaani, che guida le Brigate Al-Quds, il corpo di elite dei Pasdaran per le operazioni all'estero.

Secondo media libanesi e iraniani, all'incontro erano presenti Ismail Haniye, leader dell'ufficio politico di Hamas, Mohammad al Hindi, vice segretario generale del Movimento per il Jihad Islamico palestinese (impegnato nel conflitto a Gaza al fianco di Hamas), il numero due di Hezbollah Naim Qassem, il portavoce degli Houthi Muhammad Abdessalam, oltre a delegati di milizie irachene.