Scambio di prigionieri tra Iran e Svezia: rilasciato Hamid Nouri

Di Euronews

Stoccolma e Teheran hanno concordato uno scambio di prigionieri. Rilasciato dalla Svezia Hamid Nouri, tra i responsabili nelle esecuzioni di massa degli oppositori ordinate da Teheran nel 1988

PUBBLICITÀ

L'Iran e la Svezia hanno concluso sabato uno scambio di prigionieri che ha visto il rilascio di Hamid Nouri, condannato dalla Svezia per crimini di guerra durante le esecuzioni di massa nella Repubblica islamica nel 1988, in cambio di un diplomatico dell'Unione europea e di un altro uomo detenuto da Teheran.

L'Iran ha rilasciato Johan Floderus, uno svedese che lavorava per il corpo diplomatico dell'Ue, e un uomo identificato come Saeed Azizi dal primo ministro svedese Ulf Kristersson.

I due "sono ora su un aereo che li riporterà in Svezia e presto si riuniranno alle loro famiglie", ha scritto Kristersson su X.

L'Oman ha mediato lo scambio, secondo l'agenzia di stampa statale Oman News Agency. La televisione di Stato iraniana ha riferito che Nouri era già stato rilasciato e sarebbe tornato a Teheran.

Ergastolo per esecuzioni di massa a Nouri

Nel 2022, il tribunale distrettuale di Stoccolma ha condannato Nouri all'ergastolo per il suo ruolo nelle esecuzioni. Il tribunale lo ha identificato come assistente del sostituto procuratore presso la prigione di Gohardasht, fuori dalla città iraniana di Karaj.

Le esecuzioni di massa del 1988 ebbero luogo alla fine della lunga guerra tra Iran e Iraq. Dopo che l'allora Guida Suprema dell'Iran, Ruhollah Khomeini, accettò un cessate il fuoco mediato dalle Nazioni Unite, i membri del gruppo di opposizione iraniano Mujahedeen-e-Khalq, pesantemente armati da Saddam Hussein, attraversarono il confine con l'Iran in un attacco a sorpresa.

L'Iran alla fine respinse l'assalto, ma l'attacco spianò la strada ai processi farsa di prigionieri politici, attivisti e altri che sarebbero diventati noti come "commissioni della morte".

I gruppi internazionali per i diritti stimano che siano state giustiziate quasi cinquemila persone. L'Iran non ha mai riconosciuto pienamente le esecuzioni, apparentemente eseguite su ordine di Khomeini, sebbene alcuni sostengano che altri alti funzionari fossero effettivamente responsabili nei mesi precedenti la sua morte nel 1989.

Anche il Presidente iraniano Ebrahim Raisi, ucciso in un incidente in elicottero a maggio, è stato coinvolto nelle esecuzioni di massa.

La famiglia di Floderus ha dichiarato che è stato arrestato nell'aprile 2022 all'aeroporto di Teheran mentre tornava dalle vacanze con gli amici. La sua detenzione rappresenta un nuovo caso di utilizzo da parte di Teheran di stranieri o persone con doppia nazionalità come pedine nei negoziati con l'Occidente.

A febbraio, il gruppo Human Rights Activists in Iran ha riferito che il cittadino iraniano-svedese Azizi era stato condannato a cinque anni di carcere dal Tribunale rivoluzionario di Teheran per "riunione e collusione contro la sicurezza nazionale". Il gruppo ha dichiarato che Azizi era malato di cancro. È stato vittima di un incidente in elicottero a maggio ed è stato anche coinvolto in esecuzioni di massa.

von der Leyen: "Felice del rilascio"

"Sono felice della notizia che il nostro collega svedese Johan Floderus e il suo connazionale Saeed Azizi siano stati rilasciati dalla custodia iraniana ingiustificata. Auguro loro un buon ricongiungimento con i loro cari. Congratulazioni alla Svezia per il suo lavoro persistente per raggiungere questo risultato", lo ha scritto la presidente della Commissione Ue su X.