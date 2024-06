Ilaria Salis torna in Italia: finito l'incubo in Ungheria

L'insegnante italiana, eletta all'Europarlamento con Alleanza Verdi Sinistra, è tornata a Monza. Il suo caso era scoppiato lo scorso anno dopo essere comparsa in tribunale ammanettata e con le catene ai piedi

"Facciamo i festeggiamenti del suo compleanno a casa, vado a prenderla e me la porto a casa io", lo aveva detto venerdì il padre della neo eurodeputata Roberto Salis alla notizia della sua liberazione. Ilaria Salis torna così sabato pomeriggio in Italia dopo circa sedici mesi di detenzione in Ungheria. Lunedì festeggerà il suo quarantesimo compleanno con la famiglia.

L'insegnante italiana è stata eletta al Parlamento europeo con Alleanza Verdi Sinistra. Più di 165mila persone hanno scritto Salis sulla scheda elettorale in Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte. Subito dopo la notizia dell'elezione, l'avvocato Gyorgy Magyar aveva depositato richiesta di scarcerazione in virtù del principio di immunità parlamentare per gli eletti all'Eurocamera.

Cosa era successo a Ilaria Salis

Il caso di Salis è scoppiato nei mesi scorsi dopo che la 40enne italiana è comparsa ammanettata e con le catene in tribunale. L'insegnante era stata arrestata nel febbraio del 2023, perché accusata di aver aggredito manifestanti di estrema destra durante un raduno neonazista a Budapest.

Dopo diversi mesi di polemiche, anche tra opposizioni e governo Meloni, il giudice Jozsef Sos venerdì le ha concesso l'immunità e ha sospeso il processo a suo carico, con la conseguente rimozione del braccialetto elettronico che aveva dal 23 maggio, quando ha lasciato il carcere per andare ai domiciliari.