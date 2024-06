Di Euronews

L'insegnante italiana, eletta all'Europarlamento con Alleanza Verdi Sinistra, è tornata in libertà

Ilaria Salis è libera e potrà tornare in Italia. Finisce dopo quindici mesi la detenzione preventiva dell'insegnante italiana in Ungheria. Secondo l'Ansa, la polizia ungherese le ha tolto il braccialetto elettronico.

Subito dopo la sua elezione alle europee con Alleanza Verdi Sinistra, l'avvocato Gyorgy Magyar aveva depositato richiesta di scarcerazione. Più di 165mila persone hanno scritto Salis sulla scheda elettorale in Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte.

!Finalmente! Siamo felici della notizia che giunge da Budapest, l'europarlamentare Ilaria Salis ora può tornare in Italia e potrà svolgere la sua nuova funzione a cui l'hanno indicata centinaia di migliaia di elettori", lo hanno detto in una nota Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Av. "Il nostro grazie va a tutti e a tutte coloro, che come noi, in questi mesi si sono indignati e non si sono rassegnati alla terribile condizione in cui era tenuta nelle carceri di Orban. Ora potrà difendere insieme a noi i diritti civili e sociali dei più deboli", hanno aggiunto Fratoianni e Bonelli.

Perché era stata arrestata Salis

Salis, 40 anni tra pochi giorni, è stata arrestata l'11 febbraio 2023 con l'accusa di lesioni aggravate e associazione a delinquere di matrice politica, per aver attaccato dei manifestanti di estrema destra durante un raduno neonazista. Si è dichiarata innocente e ha respinto la proposta di patteggiamento a undici anni di reclusione della procura.