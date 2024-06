I leader dell'estrema destra dovrebbero parlare della possibile riconfigurazione della destra al Parlamento europeo. Tra i presenti Salvini, Le Pen e Wilders

I leader dei partiti di destra più radicali d'Europa si sono riuniti mercoledì a Bruxelles per discutere di come unire la fratturata destra dell'Ue, dopo che questa ha guadagnato importanti posizioni nazionali nelle elezioni europee.

La francese Marine Le Pen, il cui partito Rassemblement national (Rn) è ora la più grande delegazione del Parlamento europeo dopo aver conquistato 30 seggi nelle votazioni della scorsa settimana, ha incontrato il leader del partito italiano di estrema destra Lega prima di una riunione di leader appartenenti al gruppo Identità e Democrazia (Id).

I partiti di estrema destra parlano di unire il "centrodestra" europeo

Ai colloqui dovrebbero partecipare anche Geert Wilders, il cui Partito per la libertà (Pvv) di estrema destra ha recentemente stretto un accordo di coalizione per il governo dei Paesi Bassi; Tom Van Grieken, leader del Vlaams Belang belga; André Ventura, leader del portoghese Enough (Chega), e i partiti di estrema destra cechi, austriaci e danesi.

In una dichiarazione, la Lega ha affermato che Salvini e Le Pen hanno discusso di unire il "centrodestra" europeo, nonostante i loro partiti siano considerati tra i più radicali in Europa.

Parlando con i giornalisti prima dell'incontro, André Ventura, il cui partito Enough ("Chega") è esploso sulla scena politica portoghese in occasione delle elezioni legislative lampo di marzo, ha affermato che Id, pur essendo integrato e allineato come gruppo, sta cercando attivamente di espandersi.

"Id è in trattative più ampie per formare un grande blocco di destra per combattere la corruzione, l'immigrazione clandestina e controllare i nostri confini", ha detto Ventura. "Se queste conversazioni porteranno a un risultato positivo, saremo pronti a parteciparvi. In caso contrario, saremmo molto contenti di far parte del gruppo (Id)", ha aggiunto.

I partiti di estrema destra al Parlamento europeo sono attualmente divisi in due schieramenti: l'Id e i Conservatori e Riformisti Europei (Ecr), che ospitano esponenti del calibro di Fratelli d'Italia (FdI) di Giorgia Meloni e Vox della Spagna. Sebbene non siano usciti rafforzati come ci si aspettava dalle elezioni europee della scorsa settimana, se dovessero fondersi potrebbero diventare la terza o addirittura la seconda forza politica del Parlamento europeo.

Le Pen tenta di unire Id e l'Ecr di Meloni

Parlando con Euronews martedì, Tom Vandendriessche, europarlamentare del partito belga Vlaams Belang, ha dichiarato: "Stiamo discutendo con tutti i nostri amici e partner". "Noi come Vlaams Belang siamo aperti a qualsiasi discussione sull'allargamento del gruppo", ha aggiunto.

Pochi giorni prima del voto europeo, Marine Le Pen ha dichiarato al quotidiano italiano Corriere della Sera di voler ottenere l'appoggio della premier italiana Giorgia Meloniper unire il suo gruppo Id con l'Ecr di Meloni in un supergruppo di estrema destra.

La mossa è considerata rischiosa per la Meloni, che ha stretto rapporti con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e potrebbe perdere l'opportunità di consolidare la sua influenza sulla scena dell'Ue se si apre a forze più radicali.

Anche la decisione del presidente francese Emmanuel Macron di indire elezioni legislative lampo in Francia ha cambiato radicalmente la posta in gioco. Marine Le Pen vede infatti l'opportunità di prendere il controllo dell'Assemblea nazionale e di insediare il suo protetto Jordan Bardella, 28 anni, come primo ministro francese.

Questo potrebbe dare al Rn di Le Pen un fattore di attrazione ancora maggiore nei tentativi di formare un supergruppo di estrema destra. Anche il partito Fidesz di Viktor Orbán è politicamente senza casa al Parlamento europeo e potrebbe potenzialmente rafforzare questo supergruppo con undici seggi.

Profonde spaccature sull'Ucraina e sentimenti pro Russia

Ma unire queste forze radicali è più complesso di quanto sembri. Una questione in particolare, il conflitto in Ucraina, ha messo in luce una profonda spaccatura che attraversa la destra europea. Alcuni partiti del gruppo Id, in particolare il Partito austriaco per la libertà (Fpö), sono considerati filorussi e si oppongono al sostegno militare e finanziario dell'Ue a Kiev.

Anche Alternativa per la Germania (Afd) è stata espulsa dal gruppo il mese scorso in seguito a una serie di scandali, tra cui l'accusa che alcuni membri siano stati pagati da un'operazione di influenza russa per diffondere la propaganda pro Cremlino in Europa.I partiti del gruppo Id hanno recentemente compiuto tentativi calcolati di ammorbidire la loro posizione su questioni chiave di divisione come il sostegno all'Ucraina e il sentimento antieuropeo.

In un'intervista rilasciata a Euronews il mese scorso, il responsabile della campagna europea dell'Id, Anders Vistisen, ha criticato aspramente l'Unione Europea per quella che ha definito la sua incapacità di "farsi avanti" nel fornire a Kiev gli aiuti e le attrezzature militari di cui ha bisogno per resistere all'invasione russa.

Leader come Le Pen e Wilders hanno anche fatto marcia indietro rispetto a precedenti suggerimenti di lasciare l'Ue se fossero andati al potere nel loro Paese. In vista delle elezioni legislative lampo in Francia, il partito di Le Pen ha persino preso le distanze da controparti di destra radicale come Reconquête di Éric Zemmour, cercando di assicurarsi la fedeltà dei partner di centrodestra.

Le forze centriste e di sinistra hanno messo in guardia le tradizionali forze di centrodestra europee dal farsi corteggiare da partner radicali, avvertendo che ciò potrebbe avere conseguenze devastanti per l'Ucraina e per la stabilità geopolitica dell'Europa stessa.