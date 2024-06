Di Euronews

Un uomo, veterano della Seconda guerra mondiale, si è sposato con un rito simbolico con la compagna sulle spiagge dello sbarco in Normandia

Un veterano della Seconda Guerra Mondiale si è unito in matrimonio all'età di cento anni con la sua dolce metà, che ne ha 96. Harold Terens e Jeanne Swerlin si sono sposati con una cerimonia nell'entroterra delle spiagge del D-Day in Normandia.

Un rito simbolico per il veterano e la compagna

Il sindaco che ha celebrato il matrimonio ha spiegato che si è trattato di un rito simbolico, in quanto la legge transalpina non autorizza a sposare cittadini stranieri che non siano residenti in Francia.

La giornata è stata chiusa in bellezza con l'invito a una cena di Stato all'Eliseo, a Parigi, con il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo statunitense Joe Biden.