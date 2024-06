Video. Commemorazione del D-Day: le immagini della rievocazione dello sbarco

Sulle spiagge della Normandia, dove i soldati combatterono e morirono esattamente 80 anni fa lottando per liberare l'Europa dal giogo nazista, centinaia di soldati delle nazioni alleate giovedì hanno dato il via a una rievocazione dello sbarco.

Il 6 giugno 1944 truppe alleate scesero a terra sotto le raffiche di mitra tedesche su cinque spiagge chiamate in codice Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword.

A Utah Beach, i Navy Seals statunitensi hanno rievocato lo sbarco del 2° Battaglione Navale da Spiaggia, insieme ai discendenti dei soldati sbarcati sulla spiaggia il 6 giugno 1944 e a 150 rievocatori sulle loro jeep.

L'evento è stato solo uno dei tanti previsti per le commemorazioni per gli oltre 4.400 caduti alleati durante il D-Day e per le molte decine di migliaia di altri, compresi i civili francesi, uccisi nella successiva battaglia di Normandia.