Il presidente francese lo ha detto durante un'intervista televisiva dopo le commemorazioni del D-Day in Normandia. Macron è stato criticato per la sua onnipresenza durante la campagna elettorale

Giovedì in Normandia, in occasione delle celebrazioni del D-Day, il presidente francese Emmanuel Macron ha rilasciato un'intervista televisiva ai canali TF1 e France 2. Sebbene siano state addotte ragioni storiche e diplomatiche per giustificare il suo intervento, Emmanuel Macron ha parlato delle elezioni europee, una mossa pesantemente criticata da diversi partiti avversari che ritengono che il leader sia stato onnipresente durante la campagna elettorale.

"L'Europa non è mai stata così minacciata", ha detto il leader francese, riferendosi all'ascesa dell'estrema destra in Francia e in tutto il continente europeo. Il partito di Macron, Renaissance, guidato da Valérie Hayer, è in difficoltà nei sondaggi: secondo l'ultimo sondaggio di Euronews avrebbe oltre 15 punti percentuali di distacco dal Rassemblement National, il partito di estrema destra guidato da Jordan Bardella.

"Vedo i livelli di astensione e invito i connazionali ad andare a votare il 9 giugno", ha dichiarato Macron, facendo riferimento agli oppositori della Brexit, che non si presentarono in numero sufficiente per far sentire la loro voce durante il referendum britannico del 2016.

"Se domani la Francia invierà una grande delegazione di estrema destra, e se altri grandi Paesi faranno lo stesso, l'Europa potrebbe trovarsi in una situazione di stallo - ha detto Macron -. Ne abbiamo bisogno per proteggere la Francia".

Le questioni interne sono state in primo piano nella campagna per le europee in Francia: secondo i sondaggi immigrazione, potere d'acquisto e sicurezza sono le principali preoccupazioni degli elettori. Il partito di Jordan Bardella ha presentato la sua campagna come un referendum sull'approvazione di Macron, in particolare su questi temi.

Bardella ha dichiarato che, in caso di vittoria del suo partito, chiederà elezioni legislative anticipate. Alla domanda sulla possibilità di indire elezioni legislative in caso di vittoria dell'estrema destra, Macron ha rifiutato di rispondere, dicendo: "Andrò a votare e domenica sera vedremo i risultati. Mi piace fare le cose nel giusto ordine".

Come hanno reagito gli altri candidati alle elezioni europee all'intervista di Macron?

Poco dopo la fine dell'intervista, Jordan Bardella ha reagito alle parole del presidente su X (ex Twitter), dicendo: "Emmanuel Macron conferma che, inviando la più grande delegazione di eurodeputati al Parlamento europeo, RN sarà in grado di bloccare le politiche dannose della Commissione Ue, come le misure ambientali punitive contro i nostri agricoltori e l'ondata di migranti".

Anche François-Xavier Bellamy, leader dei Repubblicani (LR), ha criticato l'intervista, definendola inappropriata. "Non vedo nulla nella dichiarazione del presidente che giustifichi il fatto che a 24 ore dalla fine della campagna elettorale ufficiale ci sia una tale urgenza di parlare al popolo francese", ha detto Bellamy.

La campagna elettorale in Francia termina questo venerdì a mezzanotte, dopodiché i candidati non sono autorizzati a parlare pubblicamente delle elezioni fino ai primi exit poll di domenica alle 20.00.