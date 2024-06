Sono 50 milioni gli elettori chiamati al voto nell'Esagono: qual è la posta in palio?

Dopo settimane di campagna elettorale, molteplici comizi e dibattiti, la corsa alle elezioni europee sta per concludersi. Si prevede che più di 50 milioni di elettori francesi si recheranno alle urne questo fine settimana. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla campagna elettorale per le elezioni europee nell'Esagono.

Come funziona?

Gli elettori francesi potranno scegliere tra 38 partiti diversi, ognuno dei quali presenterà 81 candidati, il numero totale di europarlamentari che la Francia invierà al Parlamento europeo nel 2024. È il secondo Paese con il maggior numero di eurodeputati dopo la Germania, che in queste elezioni avrà 96 seggi.

I risultati iniziali saranno resi noti la sera del 9 giugno a partire dalle ore 20:00. Ai candidati francesi sarà vietato parlare pubblicamente del voto dalle 23:59 di venerdì fino ai primi risultati di domenica alle 20:00, mentre nello stesso periodo di tempo i media non potranno più mandare in onda commenti politici o fare riferimento a sondaggi o stime. La soglia per ciascun partito è del 5%.

Qual è la posta in gioco per i diversi partiti?

Per l'estrema destra queste elezioni saranno un duello contro Macron

Quest'anno le questioni interne sono in primo piano nel processo decisionale di molti elettori francesi in vista del voto sull'Ue. Secondo diversi sondaggi, le principali preoccupazioni dei cittadini francesi in queste elezioni sono state soprattutto l'immigrazione, il potere d'acquisto e la sicurezza .

Il partito di estrema destra Rassemblement National (RN) ha incentrato la propria campagna elettorale sul trasformare il voto in un referendum sulla popolarità del presidente francese Emmanuel Macron. Il candidato di punta di RN alle europee, Jordan Bardella, ha dichiarato che chiederà elezioni legislative anticipate in caso di vittoria del suo partito.

Durante l'ultimo incontro della sua campagna elettorale a Parigi, domenica scorsa, Bardella ha invitato gli elettori a votare contro Macron. "Domenica prossima, astenersi significa votare per Macron. Domenica prossima, votare per partiti minori non farà altro che rafforzare Macron", ha detto davanti a una folla di 5.000 persone.

Nell'ultimo sondaggio di Euronews Bardella ha raccolto il32% delle intenzioni di voto. L'obiettivo del partito è di rimanere al di sopra del 30%. Ma storicamente il partito è abituato a perdere qualche punto il giorno delle elezioni a causa degli elettori che cambiano idea all'ultimo minuto.

Questo potrebbe essere il caso di Stéphane, un dentista di 30 anni residente a Parigi e da sempre simpatizzante del Rassemblement National. Stéphane ha dichiarato a Euronews che sta ancora scegliendo tra due partiti di estrema destra: il Rassemblement National di Bardella e il partito Reconquête di Marion Maréchal (attualmente al 5,9% nelle intenzioni di voto).

Stéphane ritiene Marion Maréchal una "candidata molto migliore, più qualificata e sicura di sé" rispetto alla sua rivale 28enne. "Non so se votare per Jordan Bardella per dargli più potere nel Parlamento europeo o votare per Marion Maréchal che è più qualificata".

Il partito liberale di Macron prova a limitare i danni

Renaissance, il partito di centro-destra del presidente Emmanuel Macron che presenta come candidata di punta Valérie Hayer, è in ritardo di oltre 15 punti rispetto al Rassemblement National (attualmente è al 15,7%). Hayer, capogruppo di Renew Europe al Parlamento europeo, non era molto conosciuta fino a poco tempo fa ed è stata criticata per l'eccessiva erudizione durante i dibattiti.

"Purtroppo Valérie Hayer si presenta male, ma è la candidata meno peggio di tutte", si rammarica Max, un consulente di 29 anni con sede a Parigi che voterà per Renaissance per limitare l'ascesa dell'estrema destra. "Vorrei che la Francia inviasse deputati che possano partecipare alla costruzione dell'Ue piuttosto che ostacolarla".

Macron ha cercato di salvare il suo partito dalla sconfitta prevista, mandando il suo primo ministro Gabriel Attal a confrontarsi con Jordan Bardella in un dibattito faccia a faccia al posto di Valérie Hayer, scatenando le proteste degli altri candidati e degli elettori.

L'intervista televisiva in prima serata con Emmanuel Macron, prevista per questo giovedì, ha fatto arrabbiare ulteriormente gli altri candidati, che hanno presentato un reclamo all'Arcom, l'autorità nazionale di regolamentazione dei media. "Il Presidente è stato molto coinvolto in queste elezioni, ma tutte le sue azioni hanno fallito", ha spiegato Christophe Boutin, politologo e professore di diritto pubblico all'Università di Caen in Normandia.

"È stato difficile far crescere i sondaggi perché i suoi argomenti sono già noti. I francesi non vedono l'efficienza che il presidente sostiene di aver raggiunto con il suo partito", ha dichiarato Boutin. L'obiettivo di Renaissance ora è assicurarsi di restare al secondo posto, lontano dal suo inaspettato rivale, il candidato socialista Raphaël Glucksmann, attualmente al 14% delle intenzioni di voto.

Il candidato "a sorpresa" del Partito socialista

Glucksmann punta al secondo posto e spera di dare una spinta ai socialisti, più moderati rispetto alla France Insoumise e ai Verdi. Franck, 52 anni, community manager con sede a Parigi, ha dichiarato che sebbene abbia votato per i Verdi alle elezioni europee del 2019, quest'anno ha deciso di votare per Raphaël Glucksmann.

"La campagna dei Verdi è stata invisibile, non si è visto nulla delle loro proposte. Sono più interessato a tornare alla sinistra tradizionale", ha detto Franck a Euronews. Glucksmann presenta un programma più "moderato e progressista rispetto agli altri partiti di sinistra, pur integrando le proposte per l'ambiente".

Il partito dei Verdi, che ha guadagnato inaspettatamente il 13,5% dei voti alle ultime elezioni europee del 2019, sta cercando di non perdere lo slancio degli ultimi anni. Il partito è attualmente fermo al 5,8% nelle intenzioni di voto, vicino alla pericolosa soglia del 5% necessaria in Francia per inviare eurodeputati a Bruxelles.

La France Insoumise, rappresentato da Manon Aubry, è all'8% nei sondaggi. Il partito ha incentrato la sua campagna elettorale su Gaza e sul riconoscimento dello Stato della Palestina, sperando di attirare un elettorato più giovane.

E gli elettori indecisi?

Secondo un sondaggio di Elabe il 22% dei potenziali elettori deciderà per chi votare questa settimana. Di questi, il 10% sceglierà il giorno prima o lo stesso giorno. Julia, una 28enne che lavora nel settore finanziario a Parigi, ha dichiarato di non aver votato alle ultime elezioni europee ma di essere decisa a votare domenica. Ha detto di essere ancora indecisa tra più partiti di destra, citando l'immigrazione, l'agricoltura e la sovranità francese come le sue principali preoccupazioni.

"Non voterò per un partito che dà più valore all'Ue che alla Francia. Non sono euroscettica, ma credo che dovremmo mettere la Francia al primo posto", ha dichiarato. Tuttavia, secondo Elabe, è la sinistra ad avere la percentuale maggiore di elettori indecisi. È il caso di Elena, 37 anni, coordinatrice di un'organizzazione medico-sociale. Non ha ancora deciso , ma ha detto che voterà solo per un partito di sinistra o di estrema sinistra, anche se ammette di sentirsi disillusa dall'Ue.

"La mia percezione dell'Ue è cambiata molto negli ultimi 15 anni. Un tempo speravo di poter influenzare le cose con il voto. Ho perso questa speranza", dice Elena, sottolineando che vota "per abitudine. Pensavo che l'Ue, così come è stata costruita, avrebbe creato una società egualitaria e giusta. Ma sembra che la circolazione dei beni e dei capitali venga prima dei cittadini".

Quali sono i tassi di assenteismo in Francia?

Si prevede che quest'anno la percentuale di astensione alle urne in Francia sarà di circa il 50%, leggermente inferiore alla media degli altri Paesi dell'Ue. "Non c'è stato alcun miglioramento, ma allo stesso tempo non c'è stato un peggioramento del tasso di astensione in Francia", ha dichiarato Christophe Boutin.

Secondo il politologo i giovani sono propensi ad astenersi dal voto, mentre le generazioni più anziane e con un reddito più elevato sono più propense a votare. Florent, un consulente di 32 anni che vive a Lione non ha votato nel 2019 perché "non mi preoccupavo dell'Ue". Florent ha detto a Euronews che voterà questa domenica perché è preoccupato per l'ascesa dell'estrema destra nel continente e che voterà per il partito di di Macron, uno dei pochi a "credere nell'Europa e nelle sue istituzioni".