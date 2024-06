Elezioni europee: le sfide per le banche europee

Di Tina Teng

Nonostante l'ottima performance dei titoli bancari dell'Ue, il settore potrebbe incontrare delle difficoltà dopo le elezioni europee: in primo piano c'è la politica comune di assicurazione dei depositi, su cui non c'è ancora un'intesa

PUBBLICITÀ

Le grandi banche europee hanno registrato una crescita robusta grazie alla ripresa del deal-making e agli elevati ricavi dell'investment banking. L'indice bancario Euro Stoxx (SX7E) è salito del 19%, mentre l'indice Euro Stoxx 600 (SXXP) è salito di quasi il 9% quest'anno. L'indice ha anche battuto il suo omologo statunitense, il fondo SPDR Select Sector (XLF), che è salito del 9%.

Il motivo principale che ha portato il settore a sovraperformare è stato il fatto che gli utili del primo trimestre delle grandi banche hanno superato le aspettative del mercato, il che potrebbe anche offrire opportunità per ulteriori aggiornamenti delle valutazioni. Tuttavia le imminenti elezioni europee potrebbero portare incertezze al settore. La nuova leadership non ha ancora affrontato la questione della politica comune di assicurazione dei depositi.

L'unione bancaria europea deve ancora essere completata

Ad aprile il Parlamento europeo ha approvato un piano per la creazione di un pool comune di assicurazione dei depositi per le banche dell'Unione europea. Questo in risposta ai crescenti rischi per il sistema bancario in seguito al crollo delle banche regionali statunitensi e al fallimento di Credit Suisse dello scorso anno. La misura mira a istituire un più ampio sistema europeo di assicurazione dei depositi per attuare una protezione comune dei depositi.

In effetti i leader europei hanno riconosciuto la necessità di istituire un'unione bancaria in risposta alla crisi finanziaria globale del 2008, con l'obiettivo di migliorare la stabilità e l'integrità del sistema bancario all'interno dell'Unione europea, in particolare all'interno dell'Eurozona. Il sistema comune di assicurazione dei depositi, introdotto nel 2015, costituisce uno dei tre pilastri dell'Unione bancaria europea. Questi tre pilastri comprendono il Meccanismo di vigilanza unico (SSM), il Meccanismo di risoluzione unico (SRM) e il Sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS).

Mentre le prime due parti sono state attuate nel 2013 e nel 2014, il sistema comune di assicurazione dei depositi ha rappresentato un ostacolo per l'unità delle banche transfrontaliere. L'assicurazione comune dei depositi mira a fornire un sostegno alla liquidità dei partecipanti al sistema, mentre tutti gli altri contribuenti sono obbligati a prestare fondi se richiesto dal consiglio. Il sistema conferisce al Comitato di risoluzione unico l'autorità di utilizzare e gestire il fondo.

Il sistema ha incontrato l'opposizione dei Paesi membri e delle lobby bancarie, che hanno espresso il timore che un sistema di assicurazione condivisa possa ridurre gli incentivi per le banche e le autorità di regolamentazione nazionali a gestire i rischi in modo prudente, in quanto potrebbero fare maggiore affidamento sulla rete di sicurezza collettiva. Ciò rappresenta certamente una sfida nel contesto della rinascita dei partiti di destra, che raccolgono il sostegno dell'opinione pubblica e che di solito hanno una visione critica dell'Unione europea.

Le grandi banche dell'UE registrano risultati positivi nel primo trimestre

Le banche europee hanno compiuto progressi significativi dalla crisi del debito europeo tra il 2008 e il 2012. Secondo un rapporto di Bloomberg il 71% delle banche europee ha superato le aspettative del mercato per quanto riguarda gli utili del primo trimestre di quest'anno.

Le banche spagnole si sono dimostrate particolarmente solide, in quanto hanno beneficiato di un aumento dei tassi d'interesse, incrementando così le entrate derivanti dai prestiti. Nell'ultimo decennio le banche del Paese sono riuscite a migliorare la loro efficienza riducendo il personale e le filiali.

Nei primi tre mesi di quest'anno i ricavi del principale istituto di credito spagnolo, Banco Santander, sono aumentati del 10% rispetto all'anno precedente, grazie alla crescita dei ricavi da prestiti dovuta all'elevato tasso di interesse. Anche il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha registrato un aumento del 18% dei ricavi lordi nello stesso trimestre. Entrambe le banche hanno dichiarato di essere sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi fissati per quest'anno, con le loro azioni in crescita rispettivamente del 22% e del 14% su base annua. Santander ha superato la francese BNP Paribas nella valutazione di mercato, riprendendosi la corona di banca più grande dell'Ue.

Anche altre grandi banche, tra cui la più grande banca italiana, Intesa Sanpaolo, hanno registrato un aumento dell'utile netto del 18% su base annua, grazie all'incremento delle commissioni derivanti dalle divisioni di gestione patrimoniale e assicurativa. Le azioni di Intesa sono salite del 32% quest'anno. L'istituto di credito tedesco Deutsche Bank ha registrato un aumento dell'utile netto del 10% su base annua, sostenuto dalla ripresa dell'investment banking, e le sue azioni sono salite del 21% nel 2024.

Le banche francesi, invece, hanno registrato solo guadagni modesti a causa della loro dipendenza dai mutui a tasso fisso. Il più grande istituto finanziario francese, BNP Paribas, ha registrato una diminuzione dell'utile netto del 2,2% e un calo dei ricavi dello 0,4% nel primo trimestre.

I risultati hanno comunque superato le aspettative degli analisti. Il suo segmento di investment banking, che comprende i team di consulenza e finanziamento, è considerato un fattore chiave per l'ulteriore crescita. La divisione ha registrato un aumento del 6,1% dei ricavi bancari globali. BNP è il maggior ritardatario tra i principali istituti di credito dell'Ue, con le sue azioni in rialzo solo del 5% su base annua.

Rischi in vista

In conclusione, se da un lato le banche possono mantenere il loro slancio di crescita, dall'altro si profila un potenziale rischio legato all'esito delle elezioni europee. La stabilità sistemica del settore bancario può essere messa in discussione in un momento in cui non esiste una soluzione integrata in caso di corsa agli sportelli.