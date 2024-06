Di Euronews

Nella conferenza stampa convocata a Parigi per spiegare la sua decisione di convocare elezioni legislative anticipate il 30 giugno, Macron ha escluso la possibilità di una sua rinuncia all'incarico nel caso di sconfitta alle elezioni legislative

Era attesa per martedì pomeriggio la conferenza stampa di Emmanuel Macron per spiegare la decisione di convocare le elezioni legislative anticipate in Francia a margine della vittoria del Rassemblement National alle europee. Dopo il rinvio a mercoledì mattina il presidente francese ha parlato per due ore da Parigi davanti ai concittadini: "la situazione politica imponeva uno scioglimento", ha detto Macron.

Macron spiega la decisione di sciogliere l'Assemblea

Durante la conferenza stampa Macron ha accusato i radicali di sinistra de La France Insoumise di "aver creato un disordine costante" e "preoccupante" in Assemblée Nationale rendendo "meno leggibile l'azione e impedendo di costruire coalizioni stabili".

"Prendo atto di un blocco in parlamento che impediva inevitabilmente l'azione del governo", così il capo dell'Eliseo ha spiegato la sua scelta di sciogliere l'Assemblea nazionale e riconvocare nuove elezioni legislative per il 30 giugno.

Macron: mai pensato alle dimissioni

Sulle possibili sue dimissioni il presidente francese ha escluso questa possibilità in modo assoluto: "voglio mettere fine a questa voce, che non è mai esistita", ha detto Macron, definendo "assurde" le sue ipotetiche dimissioni.

Macron si appella alla responsabilità: ho sentito la collera dei francesi con il voto al Rassemblement National

Per Macron sarebbe un messaggio di collera quello inviato dai francesi alle elezioni europee di domenica scorsa: il presidente francese si appella ora alla "responsabilità" di tutti, sbarrando la strada agli estremi in vista del voto di fine giugno.

"Segnale ricevuto. Ho sentito la collera", ha detto Macron, assicurando di voler portare ora una "risposta concreta a questa collera"- "Ma l'espressione di una collera - ha chiesto retoricamente Macron - può essere una risposta ai problemi quotidiani? La risposta è no". E ancora, "il progetto promosso dal Rassemblement National non permetterà di rispondere all'insicurezza. Del resto, qual è la risposta concreta che propongono? Sanno solo dire di no, ma poi? Niente, non danno nessuna risposta", ha concluso Macron.