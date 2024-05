State of the Union: Ue propone soluzioni alla guerra in Medio Oriente

Di Euronews

Questa edizione di State of the Union ritorna sulla guerra tra Israele e Gaza. Spazio anche alla visita di Emmanuel Macron in Germania e per finire un momento culturale con un capolavoro del Caravaggio

Questa settimana in cima all'agenda diplomatica dell'Unione europea continua a esserci la guerra in Medio Oriente.

Guerra a Gaza

Si continua a cercare un modo per dare una svolta di pace alla guerra in Palestina e l'Unione europea ha avanzato alcune proposte tra cui il rilancio di una missione di assistenza alle frontiere nella Striscia di Gaza e un'altra è stata una conferenza congiunta su come attuare una soluzione a due Stati.

Un'altra è proposta è stata la revisione dell'Accordo di associazione Ue-Israele, che è stata eitchettata da Benjamin Netanyahu come "nuovo antisemitismo".

Un evento storico in Germania

Emmanuel Macron è volato in Germania per la prima visita di Stato di un presidente francese a Berlino in 24 anni.

Non solo una visita istituzionale. Macron e Scholz si sono scambiati delle magliette da calcio in vista degli europei di calcio 2024 che inizieranno tra due settimane proprio in Germania.

Un capolavoro ritornato alla luce a Madrid

Al Museo del Prado di Madrid, questa settimana è stato esposto per la prima volta al pubblico un capolavoro rinascimentale: l'Ecce Homo di Caravaggio.

L'opera si pensava fosse andato perduto finché non è riemersa all'asta tre anni fa quando stava per essere venduta per 1.500 euro. Il governo spagnolo bloccò la vendita all'ultimo momento per il timore che si trattasse in realtà di un dipinto originale dell'artista italiano.