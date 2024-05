Di Euronews

La nuova puntata di Stato dell'Unione, il programma che ogni settimana racconta l'Europa

Dalla visita di Xi Jinping in Francia, Serbia e Ungheria, al moltiplicarsi degli atti antisemiti e islamofobi. La nuova edizione di Stato dell'Unione racconta la settimana in Europa, i protagonisti e il punto di vista di un ospite che racconta un progetto particolarmente ambizioso: gettare le basi per un dialogo tra le comunità ebraiche e quelle di musulmani.