Diritti d'autore Shakh Aivazov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Shakh Aivazov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Un manifestante con le bandiere nazionali georgiane e dell'UE drappeggiate si trova di fronte alla polizia che blocca la strada verso il palazzo del Parlamento a Tbilisi, 14 maggio 2024. - Diritti d'autore Shakh Aivazov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Un manifestante con le bandiere nazionali georgiane e dell'UE drappeggiate si trova di fronte alla polizia che blocca la strada verso il palazzo del Parlamento a Tbilisi, 14 maggio 2024. - Diritti d'autore Shakh Aivazov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Questa edizione di State of the Union si concentra sul continuo miglioramento dei rapporti diplomatici tra Turchia e Grecia. Ampio spazio anche all'escalation dei disordini interni in Georgia a seguito dell'approvazione della "legge russa"