Il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato il memoriale all'olocausto a Berlino, insieme alla première dame Brigitte, nel secondo giorno della visita di Stato in Germania. Con loro c'erano anche il presidente federale Frank-Walter Steinmeier e Serge Klarsfeld, che con la moglie Beate ha dato la caccia ai nazisti rimasti impuniti dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Macron ha voluto rendere omaggio ai sei milioni di ebrei assassinati dai nazisti prima di proseguire il suo viaggio alla volta di Dresda, rasa al suolo dai bombardamenti degli alleati nel 1945, divenuta simbolo della rinascita economia di questa parte della Germania orientale, dopo la riunificazione negli anni'90. è il primo presidente francese a visitare la Germania dell'Est dai tempi di Francois Mitterrand nel 1989.

Domenica il leader francese ha invitato gli elettori a recarsi alle urne per le elezioni europee di giugno, per difendere la democrazia dall'autoritarismo.

Martedì Macron ritornerà verso ovest, a Munster, dove riceverà il Premio internazionale per la Pace della Vestfalia per il suo "impegno europeo". Poco dopo è in programma un incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Meseberg, vicino a Berlino.