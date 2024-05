Il 67enne guiderà una coalizione di centro-destra, formatasi dopo mesi di negoziati e dominata dal Partito per la libertà, il partito di estrema destra di Geert Wilders che ha vinto le elezioni di novembre

Un ex capo dei servizi segreti è stato designato nuovo primo ministro dei Paesi Bassi. È Dick Schoof, ex capo del Servizio generale di intelligence e sicurezza e dell'ufficio antiterrorismo olandese, e attualmente il più alto funzionario del ministero della Sicurezza e della Giustizia.

Il 67enne guiderà una coalizione di centro-destra, formatasi dopo mesi di negoziati e dominata dal Partito per la libertà (Pvv), il partito di estrema destra di Geert Wilders che ha vinto le elezioni dello scorso novembre ma non ha ottenuto abbastanza voti per governare da solo.

Fanno parte della coalizione il Partito popolare per la libertà e la democrazia, di centro-destra, il centrista Nuovo contratto sociale e il Movimento dei cittadini agricoltori.

“Non sono affiliato a nessun partito, non mi presento qui a nome del Pvv... Voglio essere il primo ministro di tutti gli olandesi", ha dichiarato Schoof in una conferenza stampa all'Aja. "Immagino che per molte persone sarà una sorpresa trovarmi qui... In realtà è una sorpresa anche per me", ha aggiunto.

Schoof ha sottolineato più volte di essere stato nominato da tutti e quattro i partiti e si è rifiutato di commentare le politiche di estrema destra del partito di Wilders. L'ex agente segreto dovrebbe ora guidare i lavori per la creazione della nuova squadra di governo, con l'obiettivo di annunciare un gabinetto completo prima della pausa estiva, all'inizio di luglio.

Wilders si è già congratulato con lui in un post su X, affermando che “ha un ottimo curriculum, è apartitico e quindi al di sopra delle parti, ha integrità ed è anche molto simpatico”.Il candidato preferito da Wilders per la carica si è ritirato la scorsa settimana in seguito alle accuse di essere stato coinvolto in frodi su brevetti medici.

Wilders ha trovato un accordo con i leader degli altri tre partiti all'inizio di questo mese, al termine di mesi di trattative che hanno reso incerto chi sarebbe diventato il nuovo primo ministro olandese.

Il nuovo accordo, incorniciato dallo slogan “Speranza, coraggio e orgoglio”, prevede tra le altre cose l'introduzione di politiche migratorie molto più severe, tra cui l'eliminazione del ricongiungimento familiare per i rifugiati e la riduzione del numero di studenti internazionali a cui è permesso studiare nel Paese. Nei primi anni Duemila Schoof è stato anche a capo dell'Ufficio immigrazione.