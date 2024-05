Una commissione del parlamento georgiano ha respinto il veto presidenziale alla legge sull'influenza straniera. La presidente Salome Zourabichvili ha bloccato il disegno di legge la scorsa settimana ma il governo ha i numeri sufficienti per annullare il veto. Si prospetta a breve una nuova votazione

Una commissione del parlamento georgiano ha respinto il veto della presidente Salome Zourabichvili alla legge sugli agenti stranieri, la cosiddetta legge russa. La decisione presa lunedì dal comitato giudiziario apre la possibilità di un voto dell'intera legislatura martedì per annullare il veto.

Secondo la presidente e molti altri critici il disegno di legge limiterà la libertà dei media, ostacolerà l'accesso alla giustizia e limiterà le possibilità della Georgia di entrare nell'Unione Europea. Preoccupano anche le conseguenze per la libertà di stampa e dei media.

Verso la rimozione del veto presidenziale

La legge prevede che i media e le organizzazioni non governative che ricevono più del 20 per cento dei loro fondi dall'estero dovranno essere registrate come "soggetti che perseguono gli interessi di una potenza straniera". Gli oppositori la chiamano “legge russa” perché assomiglia alla legislazione adottata da Mosca nel 2022.

Zourabichvili ha posto il veto alla legge il 18 maggio, dopo che era stata approvata in parlamento dai deputati del partito al governo, Sogno georgiano, e dei suoi alleati. Con una votazione in parlamento il veto può essere facilmente rimosso dalla maggioranza, che ha i numeri necessari per riuscirvi.

Domenica, Zourabichvili e il primo ministro Irakli Kobakhidze si sono criticati a vicenda nei discorsi pronunciati in occasione della cerimonia per la Giornata dell'Indipendenza della Georgia.