Il Taoiseach irlandese Simon Harris in esclusiva a Euronews: "Avremmo preferito un processo di pace, ma non possiamo aspettare per sempre". Irlanda, Norvegia e Spagna hanno riconosciuto mercoledì la Palestina come Stato

PUBBLICITÀ

L'Irlanda ha riconosciuto mercoledì la Palestina come Stato, una decisione storica presa di concerto con Spagna e Norvegia che hanno fatto lo stesso.

Euronews ha intervistato in esclusiva il primo ministro irlandese (il Taoiseach in gaelico), Simon Harris. Secondo Harris, il riconoscimento della Palestina “è l'unica via per la pace” ed avere un proprio stato in cui vivere è un diritto legittimo del popolo palestinese.

Premier Irlanda, Harris: "La soluzione a due Stati serve alla stabilità" del Medio Oriente

“Francamente, dobbiamo mantenere viva la speranza, il sogno e il punto d'arrivo di una soluzione a due Stati in un momento in cui, purtroppo, altri stanno lavorando per minarla" ha dichiarato Simon Harris a Euronews.

"L'Irlanda avrebbe preferito di gran lunga che ciò avvenisse nell'ambito diun processo di pace. In effetti, questo era l'obiettivo originario del nostro programma di governo. Ma non possiamo aspettare per sempre" ha detto il Taoiseach.

"È passato molto tempo, molti decenni, dagli accordi di Oslo. Ora più che mai, dobbiamo parlare e far sentire la nostra voce sull'importanza di una soluzione a due Stati, perché è questo che in ultima analisi garantisce al popolo di Israele, al popolo palestinese e alla regione la stabilità che meritano".

Si sta travisando di proposito ciò che l'Irlanda e altri intendono riconoscendo la Palestina. Non è per Hamas, noi abborriamo questa organizzazione terroristica. Non offre alcun futuro ai palestinesi Simon Harris Primo ministro della Repubblica d'Irlanda

Oltre sette mesi di guerra tra Hamas e Israele, con decine di migliaia di morti e una catastrofe umanitaria in corso nella Striscia di Gaza, hanno reso urgente un'iniziativa di questo genere.

Secondo Harris, infatti, molti stanno "cercando di uccidere la speranza" di uno Stato Palestinese accanto allo Stato di Israele, che è la soluzione al conflitto sostenuta da anni dalla maggior parte della comunità internazionale.

Harris: "È importante dare voce alle forze moderate in Israele e in Palestina"

"Non credo che il governo Netanyahu sia in alcun modo impegnato nella realizzazione di una soluzione a due Stati. Abbiamo sentito molta retorica e commenti in merito" ha dichiarato il primo ministro irlandese, aggiungendo che uno Stato di Palestina è giusto di per sè e non solo come soluzione di un conflitto.

"Sono particolarmente consapevole del fatto che la nostra decisione arriva in un momento in cui a Gaza si sta verificando un'incredibile e inconcepibile catastrofe umanitaria, di dimensioni che credo non riusciamo ancora a comprendere".

Ai microfoni di Euronews, Harris ha voluto anche condannare con fermezza i massacri compiuti da Hamas il 7 ottobre, che hanno portato all'uccisione di circa 1200 persone e al sequestro di altre 250, di cui solo la metà sono state finora liberate.

"Hamas costituisce una minaccia per gli israeliani e per il popolo palestinse.Ciò che è successo il 7 ottobre è stato un massacro terroristico spregevole e disgustoso. Tutti gli ostaggi dovrebbero essere rilasciati senza condizioni” ha dichiarato Harris.

Il Taoiseach ha concluso che Hamas "non è la Palestina" e che gli irlandesi forse meglio di chiunque altro "sanno cosa significhi avere a che fare con un'organizzazione terroristica che per molti versi sequestra l'identità nazionale".