Il reportage di Euronews a Narva, cittadina estone al confine con la Russia dove vivono migliaia di cittadini di etnia russa. Molti di loro sono chiamati a scegliere chi li rappresenterà al Parlamento europeo

A tre settimane dalle elezioni europee in programma dal 6 al 9 giugno nei 27 Paesi dell'Ue, in Estonia andranno alle urne anche migliaia di cittadini di origine russa.

Nel 2023 il censimento della popolazione di etnia russa nei tre Paesi baltici era di 887mila: 296mila in Estonia, 445mila in Lettonia e 145mila in Lituania.

Il reportage di Euronews da Narva, cittadina estone al confine con la Russia.

I candidati estoni al Parlamento europeo

Tra i candidati al Parlamento europeo in Estonia Jana Toom, politica popolare tra l'elettorato russofono, lei stessa di etnia russa con passaporto estone, del partito di centro. Toom promette e assicura attenzione per la diaspora russa nel Paese contro le discriminazioni.

E poi Aivo Peterson, al momento in carcere per tradimento in attesa di processo. Secondo l’accusa, Peterson e un altro imputato avrebbero partecipato ad una campagna di influenza volta a creare un’associazione politica in Estonia che sostenesse narrazioni e messaggi di propaganda della politica estera e di sicurezza russe. Lo scopo dell'associazione era quello di consentire alla Russia di minacciare l'ordine costituzionale dell'Estonia, interferire nella politica interna del Paese e influenzare la politica estera.