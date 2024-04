L'assistente parlamentare di un eurodeputato dell'Afd è stato accusato di essere un dipendente dei servizi segreti cinese. I membri del Parlamento europeo hanno reagito con rabbia alle nuove accuse di spionaggio all'interno dell'emiciclo

I membri del Parlamento europeo hanno reagito con rabbia alle nuove accuse di spionaggio all'interno dell'emiciclo. Lo shock e l'indignazione derivano dall'arresto di un assistente accreditato di Maximilian Krah, un membro di Alternativa per la Germania (Afd) che, dal 2019, siede nel gruppo di estrema destra Identificazione e democrazia (Id).

La Procura federale tedesca ha dichiarato che il sospetto, identificato come Jian Guo dal team dell'eurodeputato, è accusato di essere "un dipendente dei servizi segreti cinesi" e di aver "ripetutamente trasmesso informazioni su negoziati e decisioni del Parlamento europeo al suo cliente".

In una breve dichiarazione Krah ha detto di aver appreso dell'arresto "dalla stampa" martedì mattina e di non avere "ulteriori informazioni" da condividere. "Spiare per uno Stato straniero è un'accusa grave", ha dichiarato l'eurodeputato, "se le accuse si riveleranno vere, ciò comporterà l**'immediata cessazione del rapporto di lavoro** del signor Guo con me".

Il Chinagate si somma al Russiagate

Le rivelazioni giungono in un momento preoccupante per l'emiciclo, che sta attualmente combattendo contro accuse separate di uno schema di pagamenti in cambio di favori, che avrebbe visto diversi europarlamentari accettare denaro da una rete di interferenza filorussa in cambio della diffusione di punti di vista e narrazioni favorevoli al Cremlino.

Il caso è condotto dalle autorità belghe e ceche e, secondo quanto riferito, coinvolge politici di Germania, Francia, Polonia, Belgio, Paesi Bassi e Ungheria.

"I pagamenti in contanti non sono avvenuti in Belgio, ma l'interferenza sì", ha dichiarato questo mese il primo ministro belga De Croo. "Poiché il Belgio è la sede delle istituzioni dell'Ue, abbiamo la responsabilità di sostenere il diritto di ogni cittadino a un voto libero e sicuro".

Non è ancora chiaro come gli eurodeputati abbiano partecipato all'operazione. La presidente del Parlamento Roberta Metsola ha dichiarato a Euronews di essere disposta a revocare l'immunità a coloro che sono sospettati, ma solo dopo aver ricevuto maggiori informazioni dalle forze dell'ordine.

Gli eurodeputati chiedono un'indagine interna

Con il cosiddetto Russiagate che continua a provocare scosse, martedì i legislatori si sono affrettati a denunciare l'emergente Chinagatee a chiedere un'indagine interna. La questione è stata brevemente discussa in plenaria a Strasburgo prima della ripresa delle votazioni.

"Queste questioni sono collegate perché vediamo che i regimi autocratici stanno cercando di influenzare il processo decisionale utilizzando il Parlamento europeo e potenzialmente anche per influenzare le elezioni europee", ha detto Terry Reintke, co-presidente del gruppo dei Verdi, durante un briefing con la stampa, avvertendo che un assistente accreditato avrebbe potuto facilmente avere accesso a procedure riservate e interazioni con dissidenti cinesi.

Poiché il nome di Maximillian Krah è già citato nel Russiagate, ha sostenuto Reintke, le due indagini dovrebbero essere "collegate". Krah ha negato di aver preso soldi per i suoi interventi in Voice of Europe, il sito web filorusso sotto esame.

"C'è stato qualche sospetto per un po' di tempo. Ora che le autorità tedesche hanno agito, spero che ci sia un rapido chiarimento", ha dichiarato a Euronews Reinhard Bütikofer, eurodeputato dei Verdi che presiede la delegazione del Parlamento per le relazioni con la Cina.

"Gli elettori devono avere la possibilità di prendere le loro decisioni sapendo bene se alcuni politici hanno perseguito attivamente gli interessi cinesi invece di rappresentare i loro elettori", ha aggiunto.

Condanna crescente

In risposta alla notizia, Valérie Hayer, leader della famiglia liberale Renew Europe, ha esortato i cittadini a far sentire la propria voce alle prossime elezioni del 6-9 giugno per evitare l'ascesa dell'estrema destra prevista dai sondaggi. Sia Hayer che Reintke sono tra i candidati principali alle europee.

"L'estrema destra europea si veste della presunta difesa delle nostre Nazioni e dei nostri concittadini. In realtà, gli interessi che difendono sono quelli di Mosca e Pechino", ha dichiarato Hayer sui social media. "Sovranità in vendita!", ha scritto il suo collega liberale Guy Verhofstadt.

Anna Fotyga, membro polacco del partito di destra Conservatori e riformisti europei (Ecr), ha dichiarato di non essere "sorpresa" dall'arresto dell'assistente di Krah. "Dopo aver trascorso dieci anni a Bruxelles e aver lanciato allarmi sulle minacce provenienti da Russia, Cina, Iran e altri regimi ostili, so bene che non si tratta di un caso isolato", ha dichiarato Fotyga sui social media.

Sebbene l'Ecr e l'Id condividano affinità ideologiche, come una forte avversione per il Green deal e il nuovo Patto sulla migrazione, spesso divergono su come l'Ue dovrebbe rispondere alle minacce di Russia e Cina.

A dicembre Krah ha affermato che la strategia di "disaccoppiamento" perseguita dall'Ue - incentrata sul mantenimento delle relazioni e sulla riduzione delle dipendenze vulnerabili - avrebbe portato a una recessione. "La Cina è cinese. Ci piace? No. Possiamo cambiarla? No. Ci conviene ricorrere a conflitti, sanzioni e guerre economiche? Dobbiamo prendere il mondo così com'è, anche se non ci piace, e trarne il meglio per i cittadini europei", aveva dichiarato.

La risposta di Pechino alle accuse

Mentre gli eurodeputati si accanivano sulla censura, Pechino si è buttata nella mischia. Un portavoce del ministero degli Esteri ha definito le ultime notizie, compreso l'arresto di tre cittadini tedeschi avvenuto lunedì, come "disinformazione" e "calunnie maligne" volte a "minare l'atmosfera di cooperazione" tra Cina ed Europa.

"Speriamo che le persone interessate in Germania abbandonino la loro mentalità da Guerra Fredda e smettano di usare la cosiddetta minaccia delle spie per portare avanti una manipolazione politica anti-Cina", ha detto il portavoce, citato dall'Associated press.

Il Russiagate e il Chinagate non sono gli unici scandali di ingerenza straniera a colpire il Parlamento europeo durante l'attuale legislatura: nel dicembre 2022 l'Aula è stata scossa dalle accuse secondo cui il Qatar e il Marocco avrebbero elargito a deputati e assistenti borse di denaro e regali di lusso in cambio di trattamenti di favore.

Il cosiddetto Qatargate ha scatenato una frenesia mediatica e ha danneggiato gravemente l'immagine del Parlamento, che è stato costretto a introdurre nuove regole di trasparenza e di condotta.