Il premier polacco Tusk ha annunciato un finanziamento di oltre 2 miliardi di euro per rafforzare il confine con i territori dell'exclave Kaliningrad e la Bielorussia

Cresce sempre più la preoccupazione in Polonia per la la guerra tra Ucraina e Russia. Durante l'80° anniversario della vittoria alleata nella battaglia di Montecassino a Cracovia, il premier polacco Donald Tusk ha annunciato un maxi finanziamento per rafforzare il confine est del Paese.

"La Polonia investirà circa 2,2 miliardi di euro per aumentare la sicurezza e la deterrenza lungo il confine con la Russia e la Bielorussia", ha detto Tusk. Il Paese confina a nord per poco più di 200 chilometri con l'exclave russa Kaliningrad e a est per oltre 300 con la Bielorussia.

Cosa prevede il progetto Scudo-Est della Polonia

Il capo del governo polacco ha rivelato che il progetto Scudo-Est, che prevede la costruzione di fortificazioni militari, è già iniziato. Sottolineando la posizione strategica della Polonia sul fianco orientale della Nato e dell'Unione europea, Tusk ha sottolineato la responsabilità del Paese per la sicurezza dell'Europa.

“Abbiamo deciso di investire nella nostra sicurezza e, prima di tutto, in un confine orientale sicuro, per circa 10 miliardi di zloty (pari a circa 2,2 miliardi di euro, ndr)”, ha aggiunto il premier polacco. Tusk ha poi spiegato che il progetto prevede la costruzione di un confine fortificato e modificato dal punto di vista ambientale per garantire che sia impenetrabile da potenziali nemici.

“Abbiamo iniziato questo lavoro per rendere il confine polacco sicuro in tempo di pace e impenetrabile al nemico in tempo di guerra”, ha detto ancora Tusk.

Parlando alle truppe polacche a Cracovia, il premier ha ribadito che la Polonia è un Paese sicuro e impenetrabile per il nemico in tempo di guerra. Il precedente governo di destra polacco ha costruito un muro da 367 milioni di euro lungo il confine con la Bielorussia per fermare il massiccio afflusso di migranti nel 2021. L'attuale governo pro-Ue ritiene che sia necessaria una maggiore sicurezza. La Polonia rimane un forte alleato dell'Ucraina nella sua difesa dall'invasione russa.