A sole sei settimane dalle elezioni del Parlamento europeo il partito di estrema destra Alternativa per la Germania si ritrova con i suoi due principali candidati coinvolti in due diversi scandali, da cui cerca invano di prendere le distanze: dura la reazione di tutto il Parlamento tedesco

PUBBLICITÀ

A sole sei settimane dalle elezioni del Parlamento europeo, cresce il timore che la democrazia nell'Unione europea possa essere minacciata dalle interferenze straniere. Sebbene da diversi anni gli esperti mettano in guardia dalle operazioni di intelligence sponsorizzate da Paesi terzi, la Germania è l'ultimo Stato membro a essere scosso da uno scandalo di spionaggio, che ha coinvolto il partito di estrema destra Alternativa per la Germania.

Il politologo tedesco Hajo Funke afferma che l'Afd è il partito più pericoloso d'Europa. “Ci sono state accuse contro Maximilian Krah per tutto il tempo, accuse costanti contro Bystron. Si tratta di due rappresentanti molto radicali dell'ala di estrema destra di questo partito. E sì, può darsi che le autorità abbiano ritenuto opportuno prendersi il tempo necessario per scoprire l'intera faccenda”.

Gli scandali sulle influenze russe e cinesi scuotono l'Afd

L'arresto e il licenziamento dell'assistente del principale candidato al Parlamento europeo dell'Afd, Maximilian Krah, per spionaggio a favore della Cina ha scosso il partito, che ha cercato di prendere le distanze. In una nota dei due leader dell'Afd, Alice Weidel e Tino Chrupalla, si legge che "qualsiasi influenza esercitata da Stati stranieri attraverso lo spionaggio, così come i tentativi di comprare opinioni e posizioni, deve essere indagata e prevenuta con la massima severità".

Intanto Krah, che sostiene di essere totalmente all'oscuro della vicenda ma è ora indagato dalla Procura di Dresda, rimarrà in corsa per il Parlamento europeo. Non parteciperà però al lancio della campagna elettorale di questo fine settimana "per non danneggiare la reputazione del partito", dice ancora la nota della dirigenza.

Al caso di spionaggio cinese si aggiunge il cosiddetto Russiagate, lo scandalo nato dallo smantellamento di Voice of Europe, un quotidiano online che sotto la facciata europeista diffondeva propaganda filorussa, avvalendosi del presunto contributo (stipendiato) di diversi europarlamentari. Krah è coinvolto nelle indagini, come anche il secondo candidato europeo dell'Afd, Petr Bystron, che ha negato di aver accettato 20mila euro da Voice of Europe.

Il Bundestag tedesco contro l'Afd

Intanto il Bundestag tedesco giovedì si è riunito per discutere della minaccia delle influenze russe e cinesi, scagliandosi contro Alternativa per la Germania. I legislatori di tutto lo spettro politico hanno criticato l’Afd, accusando il partito di estrema destra di assecondare regimi autoritari e di rappresentare un rischio per la sicurezza della democrazia tedesca.

“La sua istituzione, signor Chrupalla (co-presidente dell'Afd, ndr), è al servizio del presidente russo. Il modello politico del suo partito è il Partito comunista cinese. Tutto questo diventa ogni giorno più chiaro. E tutto questo dimostra che l'Afd è una vergogna per questo Parlamento e per tutto il nostro Paese, signore e signori”, ha dichiarato il parlamentare Konstantin von Notz.

Il partito “sta tradendo e svendendo il popolo tedesco”, ha detto Marc Henrichmann, deputato dell’Unione cristiano-democratica (Cdu) di centrodestra. Dirk Wiese, un deputato appartenente al Partito socialdemocratico di centrosinistra (Spd), ha accusato l'Afd di “finto patriottismo”, aggiungendo: “Forse non è il vostro Paese che amate così tanto. Forse sono dittature come Cina, Russia e Bielorussia”.

Alcuni nel partito di estrema destra stanno cercando di presentare le accuse contro i loro candidati come un piano della coalizione di governo per indebolire l’Afd prima delle elezioni e distrarre "dai propri fallimenti politici". “Un governo che incita all’odio contro l’opposizione ricorda i tempi più bui della storia tedesca”, ha detto giovedì il deputato Stefan Keuter.

Il ministro dell’Interno Nancy Faeser, del Partito socialdemocratico, ha respinto l’accusa, sottolineando che, in Germania, solo i pubblici ministeri e i tribunali decidono sui tempi degli arresti, non il governo.