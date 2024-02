Germania, in 150mila chiedono misure contro l'estrema destra

Tornano le proteste in piazza in Germania contro il presunto piano di deportazione degli immigranti. Migliaia hanno manifestato contro l'Afd. Il partito di estrema destra scende nei sondaggi

I cittadini tedeschi sono tornati in piazza per protestare contro il presunto piano dell'estrema destra per la deportazione di immigrati. Dopo le manifestazioni delle scorse settimane che hanno visto la partecipazione di oltre trecentomila persone, sabato 3 febbraio, più di 150mila persone hanno manifestato davanti al Reichstag contro l'estrema destra.

Migliaia ancora in piazza contro l'estrema destra a Berlino

Il motto dei manifestanti era "Berlino fermerà l'Afd" (Alternativa per la Germania, ndr). I presenti erano di tutte le età e chiedevano che il governo studi almeno la possibilità di un divieto dell'Afd. Un recente sondaggio ha rilevato che il partito di estrema destra è sceso sotto il 20% per la prima volta da luglio.

Lena Roche, giornalista di Euronews, era a Berlino dove ha raccolto le testimonianze dei dimostranti che hanno chiesto al governo una posizione più dura contro le idee di estrema destra.