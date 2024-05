Per le strade della città svedese sono stati dispiegati centinaia di agenti di polizia armati provenienti da tutto il Paese e persino dalle vicine Danimarca e Norvegia. Le potenziali minacce: attacchi informatici, disordini durante le proteste pro-Palestina, terrorismo islamico

Inizia questo martedì l'Eurovision song contest a Malmö, in Svezia. Per tutta la settimana - la finale sarà sabato - è massima allerta per le strade della città svedese, dove sono stati dispiegati centinaia di agenti di polizia armati provenienti da tutto il Paese e persino dalle vicine Danimarca e Norvegia.

Sono attesi almeno centomila visitatori. Sono state installate telecamere e sono stati messi in campo droni per la sorveglianza. Gli spettatori dovranno passare attraverso controlli di sicurezza di tipo aeroportuale, tra cui scanner e perquisizioni, quando entreranno negli spazi del festival e non sarà consentito portare borse.

Un rapporto interno della polizia pubblicato all'inizio del mese ha evidenziato alcune delle potenziali minacce alla sicurezza dell'evento, tra cui gli attacchi informatici. C'è preoccupazione anche per le proteste già annunciate contro la partecipazione di Israele a causa della guerra nella Striscia di Gaza.

Inoltre il rapporto descrive la Svezia come "obiettivo prioritario" dei gruppi jihadisti violenti. Il capo della polizia di Malmo, Petra Stenkula, ha dichiarato che l'intero Paese è già "a un livello di terrore di quattro su cinque": il livello di allerta, infatti, è stato innalzato lo scorso agosto a seguito di una serie di roghi del Corano che hanno fatto arrabbiare il mondo musulmano.