Martedì 7 maggio 2024 è attesa la prima semifinale: a inaugurarla sarà la giovanissima Silia Kapsis, in rappresentanza di Cipro. Angelina Mango si esibirà sul palco due volte

Arrivati a Malmö, in Svezia, i cantanti dei 37 Paesi che si esibiranno nei prossimi giorni alla Malmö Arenaper aggiudicarsi la 68esima edizione dell'Eurovision Song Contest.

A rappresentare l'Italia con "La noia" la vincitrice di SanremoAngelina Mango. Grazie a una modifica del regolamento la cantante italiana si esibirà sul palco due volte: giovedì 9 maggio per la seconda semifinale e, come di consueto, per la finale dell’11 maggio.

Le serate dell'Eurovision Song Contest

L'edizione di quest’anno si sviluppa in tre serate: le due semifinali in programma il 7 e 9 maggio e il gran finale sabato 11 maggio.

A inaugurare la prima semifinale martedì 7 maggio sarà la giovane Silia Kapsis, in rappresentanza di Cipro, seguita dalla cantante serba Teya Dora.