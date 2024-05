Chi vincerà l'Eurovision 2024? Ecco le previsioni di Euronews Culture

Le previsioni di Euronews sul possibile vincitore dell'Eurovision 2024. La finale si terrà l'11 maggio a Malmö, in Svezia

PUBBLICITÀ

Le semifinali dell'Eurovision Song Contest si svolgeranno il 7 e il 9 maggio prima del gran finale della 68esima edizione in programma sabato 11 maggio alla Malmö Arena nell'omonima città.

Mettendo per un momento da parte le polemiche e i problemi legati alla sicurezza, il team di Euronews Culture ha scelto i suoi favoriti per la vittoria.

La prima scelta di Theo Farrant: Nemo — The Code (Svizzera)

Se dovessi puntare su un vincitore dell'Eurovision di quest'anno sarebbe The Code di Nemo, in rappresentanza della Svizzera.

Perché? Innanzitutto è la mia preferita, una canzone incredibilmente originale e orecchiabile. In secondo luogo è attualmente al primo posto dei bookmaker.

The Code è piuttosto fuori di testa. Mette insieme drum and bass, pop-rap e opera. Immagina cosa otterresti se rinchiudessi Chase & Status, Macklemore e Pavarotti in uno studio e li costringessi a creare un brano concorrente all'Eurovision. Anche se potrebbe sembrare una ricetta per il disastro, il brano svizzero riesce in qualche modo a evitare di sembrare ingannevole e offre invece qualcosa che l'Eurovision non ha mai sentito prima. È allo stesso tempo pazzesco e geniale.

Una parte importante della magia è la straordinaria performance vocale del ventiquattrenne Nemo, di cui prevedo che ascolteremo molto di più dopo l'evento. La canzone riflette il viaggio alla scoperta di sé e all'accettazione attraverso una semplice metafora del codice binario informatico.

Sebbene i testi siano piuttosto semplici sono anche incisivi. Aumentando gradualmente di intensità, passando da uno stile all'altro e alla resa vocale, The Code culmina in un climax di pura grandezza orchestrale che farebbe arrossire James Bond. Archi altissimi e batteria energica accompagnano Nemo mentre irrompono in un potente falsetto per il ritornello finale.

Per quanto riguarda la messa in scena, la canzone ha un enorme potenziale per essere uno spettacolo visivo. Immagino codici informatici proiettati sul palco, lampi pirotecnici sul testo "I went to Hell and back to find myself on track" (Sono andato all'inferno e sono tornato per ritrovare la mia strada, ndr) e favolosi costumi ultraterreni.

Se Nemo riuscisse a far arrivare la canzone durante la serata, il che sarebbe una grande impresa considerando le linee vocali impegnative, credo che potrebbe facilmente rientrare nella storia della Svizzera, unendosi a leggende precedenti come Lys Assia e Céline Dion.

Meglio iniziare a risparmiare per l'Eurovision 2025, gente, perché Ginevra non è economica! TF

La prima scelta di Anca Ulea: Joost Klein — Europapa (Paesi Bassi)

Ok, parliamo di "Europa". Prima di tutto, hai mai sentito un nome più "eurovisionario" per una canzone?

La canzone olandese di quest'anno del 26enne Joost Klein è un'effervescente cantante techno-pop che si sta divertendo molto. Ha capito bene l'incarico e merita un riconoscimento da parte degli elettori dell'Eurovision.

Nel video musicale ufficiale uscito il 29 febbraio, che conta già oltre 21 milioni di visualizzazioni, Klein prende spunto dai cartoni animati dei primi anni duemila. Le sue espressioni esagerate e i suoi costumi surrealisti, tra cui un cappello da cowboy da dieci galloni e un abito blu con spalline incredibilmente larghe, sono degni di una finale dell'Eurovision.

Ma a differenza di alcuni artisti dell'Eurovision di tutti gli anni, Klein si assicura che la sua canzone non sia distaccata dal Paese che rappresenta. Al contrario, ci sono molte cose che rendono "Europapa" molto, molto olandese.

Originario della regione della Frisia, Klein si esibisce davanti a un mulino a vento, partecipa a una cena ispirata a L'ultima cena con i precedenti artisti olandesi dell'Eurovision e René Froger e rende omaggio a Gabber, la sottocultura techno tipicamente olandese emersa negli anni Novanta.

Europapa è accattivante, eccentrica e innegabilmente olandese. Ma la vera ragione per cui penso che meriti il successo all'Eurovision è la storia dietro la canzone. Nonostante la sua superficie frizzante, Europapa è una profonda riflessione sulla relazione di Klein con i suoi genitori defunti. Il testo parla di suo padre, morto di cancro quando Klein aveva dodici anni, seguito da sua madre un anno dopo. Secondo Klein la canzone è un tributo alla visione ottimistica del mondo di suo padre.

"Europapa parla di un orfano che viaggia in tutta Europa (e oltre) per ritrovare se stesso e raccontare la sua storia - ha detto Klein -. All'inizio la gente non lo riconosce, ma lui continua a cogliere ogni occasione per farsi vedere. É un omaggio a mio padre. Quando mi ha cresciuto, mi ha trasmesso una visione ampia del mondo".

L'ultima volta che gli olandesi hanno vinto il concorso musicale è stato nel 2019, con "Arcade" di Duncan Laurence, ormai onnipresente, ma da allora la strada è stata solo in salita per i Paesi Bassi.

PUBBLICITÀ

Joost Klein potrebbe essere il vincitore che i Paesi Bassi stavano aspettando? I bookmaker attualmente classificano il candidato olandese al terzo posto, con una probabilità del 15 percento di vincere la finale. Io, per esempio, non vedo l'ora di vedere la sua esibizione sul palco. AU

La scelta migliore di Jonny Walfisz: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim (Croazia)

Dirò quello che pensiamo tutti. L'Eurovision Song Contest dell'anno scorso era truccato. Certo che lo era. Il 50esimo anniversario della vittoria degli ABBA con la loro canzone Waterloo quest'anno ha comportato per gli organizzatori il ritorno del concorso in Svezia. Nonostante gli stessi ABBA abbiano insistito sul fatto che non parteciperanno alla serata per una reunion sul palco a Malmö, la città ha già annunciato che aprirà "ABBA World" e lo spettacolo prevede un tributo al gruppo.

Per organizzare l'edizione nel Paese l'anno scorso la Svezia ha proposto Loreen come candidata: avendo vinto nel 2012 con la canzone Euphoria, è stata una decisione forse antisportiva. Tuttavia, la canzone Tattoo, anche se adiacente a Euphoria, è valsa la vittoria, grazie soprattutto al voto della giuria.

Il vincitore del 2023 avrebbe dovuto essere secondo classificato in Finlandia. La canzone di Käärijä "Cha Cha Cha" ha ottenuto la maggior parte del televoto, che è chiaramente legittimo. Meritatamente. È stata una boccata d'aria fresca con la sua combinazione di chintzy euro-pop, metal nordico e stravaganti effetti visivi dal vivo.

Non possiamo cambiare il passato, ma possiamo riparare con le azioni future. Ecco perché la Croazia merita di vincere quest'anno. Dopo due anni di vincitori troppo sicuri, è il Paese con la partecipazione più bizzarra alla competizione del 2024. I più strani vincevano l'Eurovision, era la caratteristica principale, eravamo un continente di fuori di testa.

PUBBLICITÀ

Prima ancora di parlare della canzone, è chiaro che i croati hanno capito qualcosa eleggendo un gruppo chiamato Baby Lasagna per rappresentarli. È un riferimento al loro vicino geografico e culturale, l'Italia? Avrebbe quasi senso. Secondo Wikipedia, Baby Lasagna, vero nome Marko Purišić, si è inventato il suo nome mentre aveva mal di testa a Novigrad. Certo!

"Rim Tim Tagi Dim" è stato scritto dallo stesso cantante e ricorda "Cha Cha Cha Cha" dello scorso anno nel modo in cui utilizza la quintessenza dell'estetica dell'Eurovision di abbinare la strumentazione heavy metal con le trappole folk del Paese natale. È un classico senza senso che batte la testa, i piedi e che canta insieme.

Il signor Lasagna dice che la canzone parla di giovani uomini di campagna che se ne vanno in cerca di opportunità in Paesi stranieri. È ora che questo giovane uomo di campagna possa tornare a casa da Malmö, portando con sé l'Eurovision Song Contest per il 2025. JW

La prima scelta di David Mouriquand: Bambie Thug — Doomsday Blue (Irlanda)

Prevedo che l'italiana Angelina Mango con la sua canzone "La Noia" vada bene quest'anno, ma dopo averle ascoltate tutte il mio collega Theo dice la verità: le probabilità sono decisamente a favore della Svizzera. Tuttavia consideriamo l'irlandese Bambie Thug e la canzone "Doomsday Blue".

L'artista non binario metà irlandese e metà svedese (vero nome Bambie Ray Robinson) della contea di Cork, porta una canzone che si distingue non solo per il suo mix di genere electro-metal-pop. Ma che contrasta con alcune delle voci più famose dell'Eurovision di quest'anno, e per i temi dell'amore non corrisposto, del tradimento e di altri riferimenti presenti.

PUBBLICITÀ

Non sorprende se si considera che la stregoneria è una parte importante della vita di Bambie Thug, e il fatto che abbiano inventato il loro genere musicale chiamato "Ouija-Pop". La magia si percepisce già dall'incantesimo iniziale: "Avada Kedavra, parlo per distruggere/I sentimenti che provo, non posso evitare/Attraverso le lingue contorte, un maledetto si schiera su di te".

Chi non ha mai pensato di maledire un ex? Siate onesti!

Bambie ha affrontato il fatto che la "maledizione mortale" resa popolare dalla serie di Harry Potter sembra alquanto strana a causa della controversa posizione di J.K. Rowling sulle questioni transgender. Bambie Thug ha dichiarato di non essere fan dell'autrice, ma piuttosto "fan della capacità di usare il linguaggio".

Se vi servisse un altro motivo per sostenere Bambie Thug, tenete presente che l'inclusione all'Eurovision ha fatto uscire alcune figure conservatrici irlandesi etichettando Bambie "satanico" per rappresentare l'Irlanda. Se c'è una cosa che il diavolo può fare, è il boogie. E all'Eurovision servirebbe un po' più di oscurità, un pizzico di disperazione, molte più urla da strega su ritornelli pop e riff di chitarra. Votate Bambie Thug. DM

La prima scelta di Elise Morton: alyona alyona e Jerry Heil - Teresa & Maria (Ucraina)

Sono da tempo una fan delle superstar ucraine alyona alyona e Jerry Heil, e una candidatura all'Eurovision con entrambi era destinata ad esserci nelle mie previsioni.

PUBBLICITÀ

Il brano "Teresa & Maria" è altrettanto valido quanto le loro precedenti collaborazioni, con alyona alyona che mostra il suo talento rapper insieme alla caratteristica voce canora di Jerry Heil. La canzone estremamente orecchiabile celebra il coraggio e la forza delle donne.

Il fanatico linguistico che è in me ama anche il fatto che la canzone sia in gran parte in ucraino, una lingua che ho studiato per un anno all'università e che ancora mi piace ascoltare. Il fatto ci siano lingue diverse poi, anziché essere tutto in inglese, rende l'Eurovision sempre molto più interessante.

Per conoscere i lavori solisti di questi due artisti molto diversi ma ugualmente bravi, consiglio di ascoltare "Big and Funny" di alyona alyona e "Dream" di Jerry Heil.

La partecipazione ucraina dell'anno scorso, "Heart of Steel" di Tvorchi, si è posizionata al sesto posto, ma spero che l'Ucraina possa conquistare un posto tra i primi cinque, o forse addirittura conquistare la vittoria, come la Kalush Orchestra nel 2022. I bookmaker suggeriscono ci sia una chance! EM

Le semifinali dell'Eurovision Song Contest si terranno martedì 7 e giovedì 9 maggio prima del gran finale di sabato 11 maggio.