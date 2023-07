"Non tutto ciò che è legale è etico", dice l'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri, che si esprime contro "qualsiasi forma di incitamento all'odio religioso e all'intolleranza"

Con una breve ma significativa nota ufficiale, l'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri Josep Borrell ha espresso la sua condanna dei recenti roghi del Corano, il libro sacro dell'Islam, avvenuti in Svezia e Danimarca.

"La profanazione del Corano, o di qualsiasi altro libro considerato sacro, è offensiva, irrispettosa e rappresenta una chiara provocazione. Le espressioni di razzismo, xenofobia e intolleranza non trovano posto nell'Unione europea", ha scritto Borrell.

Roghi "accettabili"?

I roghi non sono stati puniti dalle autorità locali perché ritenuti compatibili con la libertà di espressione e il diritto di manifestare, due pilastri delle democrazie liberali. Né in Svezia né in Danimarca esiste una legge sulla blasfemia.

Ma il mondo musulmano ha reagito con rabbia e indignazione, denunciandoli come un "crimine d'odio" e un "attacco spregevole" contro un libro che si ritiene contenga la parola di Dio rivelata al profeta Maometto.

"Continuiamo a difendere la libertà di religione e la libertà di espressione. Ma non tutto ciò che è legale è etico" Josep Borrell Alto rappresentate dell'Ue per gli Affari esteri

L'Iraq, il Libano, l'Algeria e l'Egitto hanno espresso il loro disappunto e intrapreso azioni diplomatiche di rappresaglia. A Baghdad, la la folla ha dato fuoco all'ambasciata svedese, constringendo il personale diplomatico all'evacuazione.

Nella sua dichiarazione, Borrell riconosce "l'offesa a molti musulmani" causata dagli incidenti e afferma che il rispetto per la diversità religiosa è uno dei "valori fondamentali" dell'Ue.

"Continuiamo a difendere la libertà di religione o di credo e la libertà di espressione, all'estero e in patria. Ma non tutto ciò che è legale è etico", scrive l'Alto rappresentate dell'Ue. "Questi atti commessi da singoli provocatori vanno solo a vantaggio di coloro che vogliono dividere noi e le nostre società".

Pure l'Unchr divisa

Sebbene critiche simili siano state espresse da alcuni Paesi europei, tra cui i governi svedese e danese, la spinosa ricerca di un equilibrio tra libertà di parola e rispetto della religione è ancora in cerca di una risposta definitiva.

All'inizio di questo mese, 11 Paesi occidentali, tra cui Germania, Francia, Belgio, Finlandia, Regno Unito e Stati Uniti, hanno votato contro una risoluzione ampiamente sostenuta dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Unhcr) che esortava le nazioni ad "affrontare, prevenire e perseguire gli atti e la propaganda dell'odio religioso che costituiscono un incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza".

Secondo chi si oppone, la risoluzione è in conflitto con la concezione dei diritti umani e della libertà di espressione. Alcuni Paesi dell'America Latina, come Messico, Paraguay e Cile, hanno scelto di astenersi, mentre la maggioranza degli Stati si è espressa a favore: tra questiPakistan, Qatar, Marocco, Cina, Sudafrica, Vietnam e Ucraina.

"Non spetta alle Nazioni Unite né agli Stati definire ciò che è sacro", ha dichiarato l'ambasciatore francese Jerome Bonnafont.

Il Costa Rica, l'unico Paese non occidentale che ha votato contro il testo all'Unhcr, ha affermato che "qualsiasi espressione critica nei confronti delle religioni non costituisce di per sé un incitamento alla violenza e alla discriminazione".