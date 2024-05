Incontro tra Macron, Xi e von der Leyen a Parigi su Ucraina e concorrenza sleale cinese. "Fermate la Russia" ha chiesto la presidente della Commissione a Xi e ha ammonito che l'Ue "difenderà le sue aziende". Il presidente cinese ha invocato "relazioni strategiche di lungo termine" con l'Europa

"L'Ue e la Cina vogliono buone relazioni e dato il peso globale della Cina il nostro impegno è quello di assicurare il mutuo rispetto e trovare soluzioni alle sfide globali,", ha detto a Parigi la presidente della Commissione Ue, **Ursula von der Leyen,**dopo l'incontro trilaterale con il presidente francese, Emmanuel Macron, e l'omologo cinese, Xi Jinping.

La visita europea di Xi, apertasi questo lunedì in Francia, attraversa grosse tensioni tra Bruxelles e Pechino per il sostegno cinese alla Russia e dispute commerciali legate ai sussidi di stato alle aziende cinesi in settori che vanno dalle auto elettriche alle energie rinnovabili (mentre la Cina tiene in scacco l'export francese di cognac e alcolici).

Francia, Cina, Ue: dialogo a tre su Ucraina, commercio e clima

La presidente von der Leyen ha messo suibito le cose in chiaro con Xi Jinping.

"Quella tra Ue e Cina è una relazione complessa. Affrontiamo la questione in modo chiaro, costruttivo e responsabile. Nello stesso tempo, l'Europa non esiterà a prendere decisioni difficili per proteggere la sua economia e la sua sicurezza".

Le rinnovate minacce nucleari di Mosca hanno motivato un appello preciso al presidente cinese da parte dell'Europa affinchè "usi tutta la sua influenza sulla Russia" e anche sull'Iran che "rappresenta una minaccia diretta alla stabilità del Medioriente".

"Il presidente Xi ha giocato un ruolo importante nel fermare l'irresponsabile escalation della Russia, e confido che possa continuare a farlo, contro l'incombente minaccia nucleare messa in campo", ha detto von der Leyen, "è fondamentale non fornire all'esercito russo alcun tipo di equipaggiamento duale (che possa essere utilizzato per scopi civili e militari, ndr) che possa finire sul campo di battaglia in Ucraina".

L'Ue cerca il de-risking con la Cina, von der Leyen a Xi: "Difenderemo le nostre aziende"

"Abbiamo discusso gli squilibri economici, che rimangono significativi e sono tema di grande preoccupazione per noi. Dobbiamo affrontare le dipendenze eccessive, diversificando le fonti di materie prime critiche" ha dichiarato la presidente della Commissione riguardo ai rapporti economici con la Cina, "che continua a sovvenzionare il settore manifatturiero senza una robusta domanda interna" ha specificato, costrigendo il mercato internazionale ad assorbire il surplus.

"Non tolleriamo distorsioni del mercato, il nostro rimane aperto alla concorrenza leale e agli investimenti, ma non è positivo per l'Europa se danneggia la nostra sicurezza e ci rende vulnerabili. È importante che Ue e Cina parlino di come cooperare individuando dove i reciprochi interessi sono allineati" ha aggiunto von der Leyen.

Macron-Xi a Parigi: "Il dialogo euro-cinese è più necessario che mai"

"L'avvenire del nostro continente dipenderà chiaramente anche dalla nostra capacità di continuare a sviluppare in modo equilibrato le relazioni con la Cina'', ha sottolineato il presidente francese, Emmanuel Macron, aprendo la riunione di lavoro all'Eliseo.

Macron ha ricevuto il presidente cinese, Xi Jinping, nella sua visita di Stato di due giorni in Francia in occasione dei sessant'anni di relazioni diplomatiche tra Cina e Francia, un viaggio che proseguirà in Serbia e in Ungheria.

Il presidente francese ha chiesto a Pechino ''coordinamento'' su Ucraina e Medio Oriente, che è ''assolutamente decisivo''. Ha chiesto anche, facendo eco alle parole di Ursula von der Leyen invitata al vertice, ''regole eque per tutti'' nel commercio mondiale.

Xi Jinping punta per la Cina al "coordinamento strategico" con l'Europa

"Come due grandi potenze mondiali, la Cina e l'Ue devono rimanere partner, perseguire il dialogo e la cooperazione, approfondire la comunicazione strategica, rafforzare la fiducia reciproca e impegnarsi nel coordinamento strategico", ha dichiarato Xi Jinping prima dell'incontro all'Eliseo con Macron e von der Leyen.

"Consideriamo sempre le relazioni con l'Unione europea da una prospettiva strategica e a lungo termine e auspichiamo che le relazioni tra Cina e Francia possano contribuire al rafforzamento e alla prosperita' delle relazioni con l'Ue" ha detto Xi secondo l'agenzia di stampa cinese, Xinhua.