Il presidente cinese ha proposto al leader tedesco quattro principi per evitare che la crisi ucraina sfugga al controllo e raggiungere la pace. Pechino ha detto di sostenere tutti gli sforzi indirizzati a una risoluzione pacifica della guerra, compresa la conferenza di pace internazionale

PUBBLICITÀ

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping a Pechino nell'ultimo dei tre giorni della sua visita nel Paese, principale partner commerciale della Germania. Il leader tedesco ha incontrato anche il primo ministo cinese, Li Qiang.

Oltre a confrontarsi sulle loro relazioni bilaterali, con entrambi Scholz ha affrontato il tema del sostegno cinese alla Russia e della pace in Ucraina. Già prima del lungo incontro il cancelliere tedesco aveva annunciato che avrebbe discusso di una "pace giusta" in Ucraina.

"Il mio incontro con il presidente Xi si concentrerà anche su come possiamo contribuire maggiormente a una pace giusta in Ucraina", ha scritto Scholz in un post su X, aggiungendo di ritenere positivo "che ci sia stato un intenso scambio tra i nostri governi dalla mia ultima visita in Cina. Abbiamo molti argomenti di cui discutere".

I quattro principi da seguire nella crisi ucraina di Xi Jinping

Il presidente cinese Xi Jinping ha proposto quattro principi da seguire per evitare che la crisi ucraina sfugga al controllo e per ripristinare la pace in tempi brevi, ha riferito il network statale Cctv.

Xi ha detto di dare priorità al mantenimento di pace e stabilità rispetto a "guadagni egoistici", al raffreddamento della situazione evitando di aggiungere benzina sul fuoco, alla creazione di condizioni per ripristinare la pace e allo stop all'inasprimento delle tensioni. Infine, all'ulteriore riduzione "dell'impatto negativo sull'economia mondiale" della guerra.

In generale Xi ha riferito di aver avuto "un approfondito scambio di opinioni sulla crisi ucraina con il cancelliere Scholz, sottolineando che sia la Cina sia la Germania si impegnano a rispettare gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, si oppongono all'uso di armi nucleari o all'attacco a impianti nucleari a uso pacifico, e chiedono sforzi per affrontare adeguatamente la questione della sicurezza alimentare globale e rispettare il diritto umanitario internazionale".

La Cina, continua la nota diplomatica di Pechino che riassume l'incontro, "non è coinvolta nella crisi ucraina, ma ha costantemente promosso, a suo modo, i colloqui di pace". Xi Jinping "incoraggia e sostiene tutti gli sforzi che contribuiscono alla risoluzione pacifica della crisi e supporta lo svolgimento, a tempo debito, di una conferenza di pace internazionale riconosciuta sia dalla Russia sia dall'Ucraina e che garantisca l'equa partecipazione di tutte le parti e le discussioni eque su tutti i piani di pace".

A tal proposito, conclude Pechino, la Cina manterrà una stretta comunicazione con tutte le parti interessate, compresa la Germania.