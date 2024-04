Di Euronews

Il prestigioso premio Goldman per l'ambiente è stato conferito a Teresa Vicente, che è riuscita a salvare dalla devastazione il Mar Menor, nel sud-est della Spagna, riuscendo a fargli concedere uno status ad hoc

Da bambina, Teresa Vicente trascorreva lunghe giornate nel Mar Menor spagnolo nuotando in acque trasparenti, stringendo tra le mani cavallucci marini e festeggiando sotto il cielo illuminato dalla luna. Lì, ricorda, il tempo sembra essersi fermato. Ma nel corso dei decenni, l'inquinamento dovuto all'estrazione mineraria, allo sviluppo e al deflusso agricolo ha trasformato le acque un tempo cristalline della laguna salata più grande d'Europa in un cimitero. Una moria di pesci nel 2019 ha spinto la docente di filosofia del diritto dell'università di Murcia ad agire.

La campagna per salvare il Mar Menor

Negli anni successivi, Vicente, oggi 61enne, ha animato una campagna per salvare il gioiello ecologico della regione dal collasso. I suoi sforzi hanno contribuito a far approvare una nuova legge, nel 2022, che dà alla laguna il diritto legale alla conservazione, alla protezione e alla riparazione dei danni.

Vicente è uno dei sette vincitori di quest'anno del premio internazionale Goldman per l'ambiente, noto come “Nobel verde”, che premia gli attivisti e i leader di tutto il mondo per i risultati ottenuti nella protezione della natura, nato nel 1989 da un'idea dei filantropi Richard e Rhonda H. Goldman. I vincitori sono stati selezionati tra circa 100 candidati. “Questo premio rappresenta il riconoscimento internazionale del fatto che stiamo affrontando una nuova fase per l'umanità”, ha commentato Vicente. "Una fase in cui gli esseri umani capiscono che occorre essere parte della natura. E questo riconoscimento non è una conquista locale o nazionale, ma piuttosto europea e **internazionale.**Il Mar Menor è chiamato la laguna della magia, e effettivamente tutti noi in questo viaggio abbiamo visto molta magia”.

"Hanno lavorato nonostante le poche chance di riuscita"

Michael Sutton, direttore esecutivo della Goldman Environmental Foundation, ha definito i vincitori “un incredibile gruppo di individui che si sono impegnati, a volte nell'oscurità, contro le probabilità schiaccianti di veder prevalere i governi e l'industria”.

Vicente è nata e cresciuta nella città di Murcia, nel sud-est della Spagna, dove si trova appunto il Mar Menor. Quando è venuta a conoscenza della moria di pesci del 2019, si trovava all'università di Reading, in Inghilterra, per studiare come altri Paesi fossero riusciti a conferire diritti legali alle risorse naturali al fine di proteggerle.

Una proposta di legge supportata da 640mila firme

Per salvare la laguna, nel 2020 Vicente ha contribuito a scrivere la prima bozza di una proposta di legge che concede appunto uno status di persona giuridica al Mar Menor e l'ha presentata al Parlamento spagnolo, che consente ai cittadini di proporre direttamente delle leggi, a condizione che siano supportate da 500mila firme. Nel novembre 2021, con l'aiuto di migliaia di volontari in tutta la Spagna, Vicente ne aveva raccolte quasi 640mila. La legge è stata quindi approvata nel 2022.

Non ha mai dubitato che, alla fine, sarebbe riuscita nel suo intento: “Le persone avevano capito di far parte di quell'ecosistema ed erano entusiaste all'idea di poter difendere i propri diritti”, ha detto. “Quando si dimenticano le differenze politiche, religiose o economiche e ci si dedica a una nuova idea di giustizia, il successo è assicurato".