Di Euronews Agenzie: AP

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato domenica che il suo governo sta chiudendo gli uffici locali dell'emittente Al Jazeera

Israele ha vietato le trasmissioni dell'emittente televisiva Al Jazeera. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato domenica che il suo governo ha votato all'unanimità per chiudere gli uffici locali dell'emittente di proprietà del Qatar. Più tardi l'emittente ha fatto sapere che la trasmissione via cavo dei suoi programmi è stata interrotta e le autorità israeliane hanno effettuato un raid nei suoi uffici.

"Il mio governo ha deciso all'unanimità: il canale di incitamento Al Jazeera chiuderà in Israele", ha scritto il primo ministro nel post in ebraico.

Al Jazeera: "Atto criminale che viola i diritti umani"

Da domenica primo pomeriggio la rete via cavo non è più accessibile in Israele, sono ancora raggiungibili i canali web. In un comunicato diffuso online, l'emittente ha condannato l'azione del governo di Netanyahu. "Con una mossa ingannevole e diffamatoria, il governo israeliano, guidato dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu, ha votato all'unanimità la chiusura degli uffici di Al Jazeera in Israele. Hanno anche scelto di ritirare gli accreditamenti delle troupe, oltre a vietare ai fornitori di servizi mediatici di trasmettere le sue trasmissioni e a bloccare i siti web di Al Jazeera Media Network", si legge nel testo. "Ironia della sorte, mentre il mondo celebrava la Giornata mondiale della libertà di stampa, il governo israeliano ha chiuso gli uffici di Al Jazeera, impedendo al pubblico di accedere ai suoi contenuti, ignorando i fondamenti universalmente riconosciuti della libertà di espressione", critica poi l'emittente panaraba,

"Al Jazeera Media Network condanna e denuncia con forza questo atto criminale che viola i diritti umani e il diritto fondamentale all'accesso alle informazioni. Al Jazeera afferma il proprio diritto di continuare a fornire notizie e informazioni al proprio pubblico globale, prosegue la nota.

Un corrispondente di Al Jazeera ha affermato che l'ordine influirà sulle operazioni dell'emittente in Israele e a Gerusalemme est, ma non influirebbe sulle operazioni del canale nei territori palestinesi, ha detto il corrispondente.

Israele ha avuto un rapporto teso con Al Jazeera, accusandola di parzialità e incitamento contro il Paese. La decisione di bandire il gruppo giornalistico segna un'escalation nella faida tra Israele e Al Jazeera e rischia anche di inasprire le tensioni politiche con il Qatar, che svolge un ruolo chiave negli sforzi di mediazione per fermare la guerra tra Israele e Hamas.

"È passato troppo tempo e troppi ostacoli legali inutili per poter finalmente fermare la macchina di incitamento di Al Jazeera che nuoce alla sicurezza del Paese. Per mesi ho fatto di tutto e continuerò a fare di tutto affinché non possano più operare da Israele", ha scritto su X il ministro israeliano delle Comunicazioni Sholomo Khari mostrando i documenti firmati per il blocco di Al Jazeera.

Lo scambio di accuse tra Al Jazeera e Israele

Al Jazeera è stata una delle poche emittenti a rimanere a Gaza durante la guerra e ha trasmesso scene di attacchi aerei e ospedali sovraffollati. Al Jazeera ha accusato Israele di massacri, mentre Israele accusa Al Jazeera di collaborare con Hamas.