La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato la sua volontà di rimanere in carica per un secondo mandato

PUBBLICITÀ

L'annuncio è arrivato nel corso di una riunione dell'Unione cristiano-democratica di Germania (Cdu) a Berlino, il partito di cui fa parte von der Leyen. Lo riferisce l'agenzia di stampa Dpa.

La nomina come candidata capolista ("Spitzenkandidat") della sua famiglia politica, il Partito popolare europeo, sarà confermata all'inizio di marzo durante il congresso annuale del Ppe a Bucraest.

Strada in discesa per von der Leyen

Von der Leyen è la principale favorita per il ruolo di presidente della prossma Commissione, dato che secondo le proiezioni elettorali il Ppe sarà il gruppo politico più numeroso del prossimo Parlamento europeo.

Se così fosse, comunque, la sua nomina non è scontata. Secondo le regole sancite dal Trattato di Lisbona, il potere di nominare il presidente della Commissione spetta al Consiglio europeo, cioè all’organo che riunisce i capi di Stato e di governo dei 27 Paesi membri. La decisione può essere presa “a maggioranza qualificata”, cioè con il parere favorevole di 15 Stati su 27, purché rappresentino almeno il 65% della popolazione complessiva: ma i leader nazionali tendono di solito a scegliere una figura che non scontenti nessuno.Il Parlamento europeo può solo confermare o meno questa scelta, con un voto a maggioranza assoluta.

In generale, von der Leyen sembra godere di stima e apprezzamento presso la maggior parte dei governi dei Paesi europei, e all'orizzonte non appaiono altri candidati con le stesse credenziali. Gli Spitzenkandidat degli altri gruppi, il commissario europeo al Lavoro Nicolas Schmit per i Socialisti e democratici e gli eurodeputati Terry Reintke e Bas Eickhout per i Verdi non sembrano in grado di contendere la carica.

Nata nel 1958, von der Leyen è figlia di uno dei primi funzionari pubblici europei e ha vissuto a Bruxelles fino all'età di 13 anni, quando si è trasferita in Bassa Sassonia. Ha studiato medicina e si è unita alla Cdu nel 1990, diventando ministra in tutti i governi della cancelliera tedesca Angela Merkel. Il suo ultimo ruolo a livello nazionale è stato al ministero della Difesa, prima della nomina a presidente della Commissione europea nel 2019.