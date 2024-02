Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Ursula von der Leyen ha escluso di collaborare con i partiti politici "amici di Putin" se sarà rieletta presidente della Commissione europea

No alla collaborazione con partiti politici "amici di Putin". A dirlo è la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

I suoi commenti giungono mentre i sondaggi d'opinione prevedono un'impennata significativa, forse sismica, dei partiti di destra e di estrema destra dopo le elezioni di giugno del Parlamento europeo. Il primo mandato della von der Leyen è stato sostenuto da una grande coalizione di conservatori, liberali e socialisti, che è quasi certo si ridurrà nella prossima legislatura, quando le forze euroscettiche faranno breccia e acquisiranno influenza sull'agenda politica.

I potenziali alleati del Ppe e di von der Leyen

"Lavoro con gruppi pro-europei, pro-Nato, pro-ucraini, chiaramente sostenitori dei nostri valori democratici", ha dichiarato mercoledì pomeriggio la von der Leyen alla domanda sui potenziali alleati nell'emiciclo riorganizzato.

"La domanda è piuttosto: qual è il programma? Ogni elezione europea comporta un cambiamento nella composizione dei diversi partiti e gruppi politici. Quindi, il programma conta", ha proseguito.

"Coloro che difendono la democrazia contro gli euroscettici e coloro che difendono i nostri valori contro gli amici di Putin: questi sono quelli con cui voglio lavorare e con cui so di poter lavorare".

Il Ppe ha scelto la sua candidata

La presidente ha parlato alla stampa dopo una riunione a porte chiuse della sua famiglia politica, il Partito popolare europeo (Ppe) di centro-destra, durante la quale è stata confermata come unico nome nella competizione interna. La politica tedesca dovrebbe essere eletta per acclamazione come candidato principale del Ppe all'inizio di marzo.

La von der Leyen è la favorita incontrastata nella corsa alla presidenza della Commissione, poiché si prevede che il Ppe conquisti la maggior parte dei seggi al Parlamento europeo. Tuttavia, la decisione di nominarla per un secondo mandato dovrà essere presa prima dai leader dell'Ue e poi dal Parlamento con un voto a maggioranza assoluta.

Il ruolo della destra radicale

Già nel 2019, la nomina della von der Leyen è passata con un margine risicato, sebbene molte delle sue successive proposte siano state sostenute da ampie maggioranze. Date le previsioni sulla futura composizione del Parlamento, non è chiaro se la presidente sarà in grado di superare il voto senza fare concessioni alla destra radicale. Tuttavia, se lo facesse, farebbe sicuramente infuriare i progressisti e complicherebbe ulteriormente l'aritmetica.

Tutti gli occhi saranno puntati sul gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr), una formazione euroscettica che comprende Fratelli d'Italia (Italia), Diritto e Giustizia (Polonia), Vox (Spagna), Nuova Alleanza Fiamminga (Belgio), Partito Civico Democratico (Repubblica Ceca), Sweden Democrats (Svezia) e Finns Party (Finlandia). Reconquête!, il partito del francese Éric Zemmour.

Fidesz di Orbán entra nel gruppo Ecr?

Con la prospettiva di un aumento dei seggi, si sta facendo strada l'ipotesi che l'Ecr accolga tra le sue fila gli eurodeputati del partito ungherese al governo Fidesz. Viktor Orbán - che ha favorito uno stretto rapporto con Giorgia Meloni, la più importante leader dell'Ecr - ha espresso pubblicamente la sua fiducia nell'ottenere l'adesione dopo le elezioni di giugno.

Ma l'idea di lavorare con il partito di Orbán ha scatenato una reazione da parte delle delegazioni svedese, finlandese e ceca, che deplorano la posizione dirompente del primo ministro ungherese sulla guerra in Ucraina, la sua opposizione alle sanzioni contro il Cremlino, la sua relazione con Vladimir Putin e il suo ritardo nel ratificare l'adesione della Svezia alla Nato.

La von der Leyen lavorerà con questo gruppo? Dipenderà dalle posizioni che assumeranno. "Contro lo Stato di diritto? Impossibile. Amici di Putin? Impossibile", ha detto von der Leyen, riferendosi in particolare all'Ecr.

Le linee di demarcazione poste da von der Leyen

"La linea di demarcazione è: siete a favore della democrazia? Difendete i nostri valori? Siete fermi nello Stato di diritto? Sostenete l'Ucraina? E state combattendo contro il tentativo di Putin di indebolire e dividere l'Europa? E queste risposte devono essere molto chiare".

Von der Leyen ha osservato che alcune delegazioni che oggi fanno parte dell'Ecr potrebbero uscire dal gruppo e aderire al Ppe, uno scenario di cui si è parlato a proposito di Fratelli d'Italia della Meloni.

Intervenendo al suo fianco, il presidente del Ppe Manfred Weber ha affermato che l'Ecr non ha "un'intesa comune" al suo interno e non sarebbe in grado di "rispondere ai cittadini sulle preoccupazioni dell'Ue".

"I partiti che fanno campagna contro l'Europa, che sono amici di Putin, stanno diventando sempre più forti, e questo è estremamente preoccupante per noi, il Ppe, che vogliamo mantenere la stabilità", ha detto Weber.

"Voglio che il Ppe sia il più forte possibile", ha aggiunto, "Questo è ciò che vogliamo strategicamente, che abbiamo una posizione chiave nel prossimo Parlamento europeo, ma sempre basata sulla cooperazione tra le forze democratiche pro-europee".