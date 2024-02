Di Euronews

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Le elezioni europee si terranno dal 6 al 9 giugno, quando i cittadini dell'Unione voteranno per i membri del Parlamento europeo.

PUBBLICITÀ

Mancano solo cento giorni alle elezioni europee. Tra il 6 e il 9 giugno, i cittadini dell'Ue potranno esprimere il loro voto per scegliere i membri del Parlamento europeo, che li rappresenteranno per i prossimi cinque anni.

Il voto arriva in un momento in cui il blocco dei 27 membri deve affrontare diverse crisi, tra cui la guerra in Ucraina, il conflitto a Gaza, l'inflazione e le politiche energetiche. Gli elettori hanno priorità diverse su ciò che si aspettano dal prossimo Parlamento europeo.

Euronews è andata per le strade di Bruxelles per scoprire se gli europei sanno quando si terranno le elezioni. Storicamente, l'affluenza alle urne è in costante crescita dal 2004, quando era del 45,47%. Nel 2019 è stata del 50,66.

Guardate il reportage completo nel player qui sopra per saperne di più su come gli europei si sentono in merito alle prossime elezioni.