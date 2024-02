Elezioni europee: i Verdi approvano il programma per il voto di giugno

Di Euronews

Via libera al Lione al programma dei Verdi per la chiamata alle urne europea del prossimo giugno. Priorità al Green Deal e al rafforzamento dello Stato di diritto dell'Ue

Dopo l'elezione dei capilista Terry Reintke e Bas Eickout, i Verdi approvano il loro programma europeo. I delegati hanno dato il via libera domenica, 4 febbraio, a Lione al loro manifesto. Questo documento servirà come programma comune a tutti i gruppi verdi del continente per le elezioni europee di giugno. Ma è anche la tabella di marcia per i prossimi 5 anni al Parlamento europeo.

Cosa prevede il programma dei Verdi per le europee

La priorità è il rafforzamento del Green Deal europeo con una maggiore giustizia sociale. Un'altra priorità dei Verdi è la difesa della democrazia e dello Stato di diritto all'interno dell'Unione europea. Infine, il movimento dei Verdi vuole dare risposte alle tensioni geopolitiche.

I Verdi hanno lavorato a questo manifesto per quasi un anno. Oltre che con i partiti nazionali, si sono confrontati con la società civile e il mondo economico. Sulla base di questo lavoro, il partito ci assicura che il discorso ecologico ha il suo posto, nonostante gli appelli in Europa per una pausa sul clima.

Questo è il programma che i due neoeletti Terry Reintke e Bas Eickhout dovranno difendere. I due leader e il partito nel suo complesso sono fiduciosi di poter battere i sondaggi, che prevedono un'elezione difficile per i Verdi.