Il Parlamento europeo deve "smettere di essere noioso" se vuole opporsi a Vladimir Putin, ha dichiarato mercoledì Yulia Navalnaya all'emiciclo

"Se volete davvero sconfiggere Putin, bisogna essere innovativi. Dovete smettere di essere noiosi", ha detto Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, in un discorso ai legislatori di Strasburgo.

"Non si può colpire Putin con un'altra risoluzione o un'altra serie di sanzioni che non sono diverse dall'ultima", ha aggiunto.

"Non si può sconfiggerlo pensando che sia un uomo di principi, che ha una morale e delle regole. Non è così e Alexei lo ha capito molto tempo fa. Non avete a che fare con un politico, ma con un mostro sanguinario".

Navalnaya invita a fare di più per colpire Putin

Il suo discorso, interrotto più volte da applausi, è arrivato meno di due settimane dopo che suo marito Alexei Navalny, considerato il più feroce nemico politico di Putin, è morto in una colonia penale artica dopo anni di persecuzione da parte del Cremlino.

Le circostanze esatte della sua morte rimangono poco chiare. L'Ue ha attribuito la responsabilità del decesso direttamente al regime di Putin.

Dall'invasione russa dell'Ucraina, il blocco ha imposto tredici pacchetti di sanzioni volte a soffocare la capacità della Russia di modernizzare la propria economia e a tagliare l'accesso ai beni essenziali utilizzati sul campo di battaglia in Ucraina.

L'Alto rappresentante Josep Borrell ha promesso di rinominare il regime di sanzioni dell'Ue per i diritti umani in onore di Navalny.

Ma Navalnaya ha detto che l'Ue ha bisogno di meno simbolismo e di indagini più mirate sugli amici e i collaboratori di Putin, avvertendo che Putin continua a nascondere denaro - e potere - nelle capitali europee attraverso le reti della criminalità organizzata.

L'elenco degli oligarchi pro Putin, secondo l'ong di Navalny

La Fondazione anticorruzione, l'ong fondata da Navalny, ha compilato un elenco di migliaia di funzionari, oligarchi e propagandisti russi considerati "corruttori e guerrafondai" di Putin, molti dei quali sono stati risparmiati dalle sanzioni occidentali.

La vedova e attivista ha anche pregato gli eurodeputati di non cedere alla stanchezza della guerra e di non sostenere i negoziati di pace con il presidente russo.

"C'è molta stanchezza, molto sangue, molta delusione, e Putin non è andato da nessuna parte", ha spiegato, aggiungendo che "l'omicidio pubblico" di suo marito ha dimostrato che Putin è "capace di tutto" e che "non si può negoziare con lui".

La guerra della Russia ha avuto un effetto sismico in tutto il continente, scatenando una ripresa dell'alleanza militare della Nato e costringendo l'Ue a riaccendere la sua politica di allargamento sopita per preparare il percorso di adesione dell'Ucraina.

Ma lo scetticismo di alcuni schieramenti politici sul sostegno finanziario e militare del blocco a Kiev, unito alla vacillante controffensiva ucraina, significa che Bruxelles è sotto pressione per fare di più per dimostrare il suo impegno per la vittoria dell'Ucraina.

La prospettiva del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca significa che il blocco si sta preparando a rafforzare le proprie capacità di difesa per sostenere l'Ucraina senza il suo partner transatlantico.

L'eredità di Alexei Navalny

Alexei Navalny aveva 47 anni quando è morto nella colonia penale artica dove stava scontando una condanna a 19 anni con l'accusa di estremismo. La sua morte ha inferto un duro colpo ai russi favorevoli alla democrazia, circa 400 dei quali sono stati arrestati per aver deposto fiori e acceso candele in sua memoria nelle città russe.

I collaboratori di Navalny hanno affermato che Putin ha ordinato il suo assassinio pochi giorni prima di un previsto scambio di prigionieri, che avrebbe visto lui e due cittadini statunitensi scambiati con Vadim Krasikov, un assassino russo condannato all'ergastolo in Germania.

L'Ue, che da tempo apprezza l'incrollabile lotta di Navalny per la democrazia russa, ha ripetutamente denunciato il regime di Putin per la sua sistematica repressione degli oppositori del governo negli anni precedenti l'invasione dell'Ucraina. Ma la morte del dissidente ha fatto luce sull'inutilità di questi sforzi, mentre Putin ha continuato a rafforzare la sua autocrazia.

"Collaborare con i russi che hanno paura"

Navalnaya ha detto all'emiciclo che ci sono "decine di milioni" di russi che si oppongono al Cremlino ma che non possono esprimere la loro resistenza per paura. "Non dobbiamo perseguitarli", ha detto, "al contrario, dovete lavorare con loro, con noi".

Navalnaya ha promesso di continuare la crociata del marito e di diventare il nuovo volto dell'opposizione soffocata della Russia, galvanizzando i russi pro-democrazia a opporsi al regime.

"Putin deve rispondere di ciò che ha fatto a un Paese vicino e pacifico, e Putin deve rispondere di tutto ciò che ha fatto ad Alexei. Mio marito non vedrà mai come sarà la bella Russia del futuro. Ma noi dobbiamo vederla, e io lo farò", ha detto al Parlamento.

"Farò del mio meglio per realizzare il suo sogno (di Alexei). Il male sarà sconfitto e un bel futuro arriverà", ha aggiunto.

"La speranza di Navalny resta luminosa" dice Metsola

La presidente del Parlamento, Roberta Metsola, ha affermato che la "speranza" rappresentata da Alexei rimane "luminosa come sempre".

"I pilastri dell'autocrazia si sgretolano sempre sotto il peso della loro stessa corruzione e del desiderio della gente di vivere liberamente", ha detto Metsola.

Navalnaya ha confermato che i funerali del marito si svolgeranno venerdì pomeriggio nel quartiere Maryino, a sud-est di Mosca. Non sa se il funerale sarà pacifico o se la polizia russa sarà presente per trattenere i fedeli.