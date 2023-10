Ucraina e Gaza: i fronti del conflitto sul tavolo dei Ministri Ue

Di Euronews

Ucraina e Gaza sul tavolo dei Ministri Ue. A dominare l'agenda del Consiglio affari esteri i fronti aperti del conflitto e le loro ricadute sulla sicurezza internazionale

Conflitto fra Israele e Hamas, ma anche aggressione russa all'Ucraina. A dettare l'agenda dei Ministri degli esteri UE che oggi si riuniscono in Lussemburgo sono soprattutto i conflitti in corso sullo scacchiere geopolitico internazionale. Tra i risvolti su cui si concentreranno i dibattiti, secondo l'ordine del giorno provvisorio, anche ricadute e implicazioni per la sicurezza internazionale.

Presieduto dall’Alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell, il Consiglio affari esteri dell’Unione europea avrà come primo punto in agenda la situazione in Israele e nella regione, a cui già era stata dedicata una riunione straordinaria lo scorso 10 ottobre. Sempre sulla carta, nei dibattiti dovrebbe ritagliarsi uno spazio anche la recente evoluzione degli scenari in Nagorno-Kharabakh.