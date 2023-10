Di Euronews

Razzo russo su un ufficio postale nella regione di Kharkiv. Denuncia delle autorità ucraine e ira del presidente Zelensky: "Nel mirino ancora un obiettivo civile. Replicare all'orrore russo". Il Comando militare: "Vittime di attacchi senza precedenti"

"Nuovo attacco a un obiettivo civile. Replicare all'orrore russo"

"Replicare senza esitazione all'orrore russo. È un nuovo attacco a un obiettivo civile". Immediato e senza appello, l'ordine con cui il presidente ucraino Zelensky risponde all'attacco denunciato dalle autorità della regione di Kharkiv: un missile russo piovuto su un ufficio postale, che avrebbe ucciso e ferito numerosi suoi dipendenti. "Le operazioni di soccorso sono concluse - ha detto in un videomessaggio -. Ai feriti è stata fornita l'assistenza necessaria. Le vittime sono state in totale 17, sei le persone che sono rimaste uccise. A familiari e amici di chi ha perso la vita esprimo le mie condoglianze. Replicheremo senza esitare a questo attacco e a ogni altra manifestazione del terrore russo"

Le vittime sono tutti dipendenti dell'ufficio postale. Tra la vita e la morte molti dei feriti

Il governatore della regione di Kharkhiv ha riferito che i feriti hanno tutti tra i 19 e i 42 anni e che alcuni di loro sono a cavallo tra la vita e la morte. "Essendo in condizioni molto gravi, sono ora tutti in osservazione - riferiscono fonti ospedaliere -. Siamo in attesa, ma se necessario ci teniamo pronti a operarli di nuovo. Alcuni di loro hanno subito danni a polmoni, intestino, e altri organi interni".

Il Comando militare ucraino: "Attacchi russi senza precedenti nella regione di Kharkiv"

Sempre nella regione frontaliera di Kharkiv, dove negli ultimi giorni si stanno concentrando gli scontri, le autorità ucraine denunciano l'intensificarsi degli attacchi russi: più di 35, secondo il Comando militare ucraino, i razzi piovuti nell'area soltanto nelle ultime 24 ore.