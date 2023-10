Aiuti per Gaza "a flusso continuo". Critiche nel governo israeliano

Israele accetta di permettere il transito dei mezzi destinati alla popolazione della Stiscia di Gaza. Il ministro israeliano Gvir: "Sbagliato non avere garanzie sugli ostaggi

Il flusso degli aiuti umanitari diretti dall'Egitto verso Gaza sarà d'ora in poi "continuo". Lo si è appreso a margine di un colloquio telefonico tra il presidente americano, Joe Biden, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu.

Secondo quanto affermato dalla Casa Bianca, durante la telefonata i due leader hanno anche discusso degli sforzi “per garantire il rilascio di tutti gli altri ostaggi presi da Hamas e assicurare il passaggio sicuro dei cittadini Usa e a degli altri civili a Gaza che desiderano partire”.

Il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, Ben Gvir, alleato di governo di Netanyahu e conosciuto come esponente dell'ala più nazionalista nonché sostenitore dell'uso dei metodi più brutali contro i palestinesi, ha affermato che "qualsiasi accordo su un aiuto continuo a Gaza che non include il rilascio di tutti i connazionali tenuti in ostaggio porterà alla continuazione della situazione in corso". Gli aiuti umanitari, secondo Gvir, dovrebbero avvenire "solo in cambio della liberazione di tutti gli ostaggi", ha scritto su X, social media prima conosciuto come Twitter.

L'annuncio è arrivato dopo la partenza del secondo convoglio di camion diretto alla Striscia di Gaza dall'inizio della guerra tra Hamas e Israele. Il segretario generale aggiunto dell'Onu responsabile degli Affari umanitari, Martin Griffiths, ha confermato l'arrivo nella notte di 14 camion che trasportavano, secondo il Ministero della Difesa israeliano "acqua, cibo e forniture mediche.

Fonti della sicurezza israeliana, che supervisiona le attività civili sul confine, hanno inoltre precisato che quanto permesso "fa parte della risposta di Israele alla richiesta del governo statunitense di non ostacolare l'arrivo di aiuti umanitari dall'Egitto a patto che gli aiuti non raggiungano Hamas". I camion, secondo una fonte della Mezzaluna Rossa, che si occupa della consegna degli aiuti, sono stati ispezionati e perquisiti per più di tre ore prima di essere dichiarati pronti a entrare nella Striscia di Gaza.

In cambio il governo Netanyahu ha ottenuto dall'alleato americano l'avvertimento all'Iran di astenersi dall'"allargare" il conflitto in Medio Oriente e la promessa da parte della Casa Bianca ad agire senza esitazione se gli interessi israeliani saranno presi di mira da altre organizzazioni o Paesi della regione.

Questa dichiarazione arriva dopo che l'Iran, alleato di Hamas e del gruppo paramilitare libanese Hezbollah, ha avvertito Washington e Israele che la situazione potrebbe andare "fuori controllo" se i due Paesi non "mettessero immediatamente fine ai crimini contro l'umanità e al genocidio a Gaza".

Feriti in Egitto, ma per errore

Un incidente ha interessato proprio Rafah, la città egiziana da dove partono gli aiuti per la Striscia. L'esercito israeliano ha ammesso che uno dei suoi carri armati ha colpito "per errore" una posizione della guardia di frontiera egiziana a Kerem Shalom" causando almeno nove feriti.

Israele ha promesso l'apertura di un'indagine. Kerem Shalom è un punto di passaggio per le merci situato nel triangolo di confine tra Israele, Egitto e Striscia di Gaza.

I media egiziani, citando alcuni testimoni, hanno riferito che l'attacco israeliano "non ha interrotto il passaggio degli aiuti".