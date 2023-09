L'Ue è al primo posto per percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - Diritti d'autore Mel Evans/AP2008

L'Ue è al primo posto per percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - Diritti d'autore Mel Evans/AP2008

Uno studio del think tank Strategic Perspectives delinea le posizioni dei maggiori Paesi nella corsa alle tecnologie green: l'Ue prima per per percentuale di elettricità da fonti rinnovabili