L'attuazione del Green Deal sarà "impegnativa", parola di Maroš Šefčovič

Maroš Šefčovič, il nuovo zar del clima dell’Unione europea, prevede che l’attuazione della legislazione verde sarà un compito difficile per i 27 Stati membri.

"Siamo in una nuova fase perché fino ad ora ci siamo concentrati molto sul lavoro legislativo. Quindi, abbiamo costruito questo nuovo quadro politico, ma anche legislativo, per il Green Deal". Lo ha dichiarato in una intervista esclusiva ad Euronews, il vicepresidente della Commissione europea, Maroš Šefčovič, da pochi giorni incaricato a seguire il dossier dell'European Green Deal dopo le dimissioni di Frans Timmermans per candidarsi alle elezioni politiche nei Paesi Bassi. "Ora ci stiamo avvicinando alla fase che dovrebbe essere altrettanto impegnativa, se non di più, e cioè la messa in atto. Si tratta della corretta attuazione, del modo in cui assicurarci che questa transizione climatica avvenga in modo socialmente equo e che aiuti la nostra industria a essere il miglior concorrente sui mercati globali", ha aggiunto.

Negli ultimi due anni, l'Ue ha approvato una serie di leggi trasformative per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro la fine del decennio, tra cui un divieto graduale del motore a combustione, una tassa alle frontiere sulle importazioni inquinanti e nuovi obiettivi rafforzati per l'efficienza energetica.

Oltre a ciò, l'Ue ha introdotto piani di vasta portata per uscire dalla dipendenza dai combustibili fossili russi e aumentare la diffusione di sistemi rinnovabili. La Commissione europea stima che lo sforzo richiederà 620 miliardi di euro all'anno di investimenti aggiuntivi.

"Mettere in pratica (questo) credo sarà impegnativo, come il lavoro che stiamo facendo ora", ha detto Šefčovič. Ma, ha osservato, "non agire sarebbe la peggiore soluzione possibile". Il vice presidente ha suggerito che l'esecutivo proponga, entro l'inizio del prossimo anno, un obiettivo "intermedio" per ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra entro il 2040, senza specificare un livello percentuale. Ad oggi, l'Ue ha solo obiettivi giuridicamente vincolanti per il 2030 e il 2050, quando si suppone che venga raggiunta la neutralità climatica.

"Guardiamo a questa estate. Guardiamo all'estate scorsa. L'estate scorsa abbiamo visto che è stata terribile. Quest'estate è stata molto peggio", ha proseguito Šefčovič, riferendosi ai recenti disastri naturali, come le devastanti inondazioni in Slovenia e gli incendi selvaggi in Grecia.

"Dobbiamo comportarci in modo responsabile. Dobbiamo impegnarci di più con tutte le parti interessate e dobbiamo lavorare sodo per assicurarci di gestire questi tre obiettivi generali: essere socialmente equi, affrontare il cambiamento climatico e rendere competitiva la nostra industria".

Una rinnovata attenzione per l'industria

Šefčovič ha parlato con Euronews nella sua prima intervista televisiva da quando è stato promosso a vice presidente esecutivo responsabile del Green Deal europeo, subentrando a Frans Timmermans, che la settimana scorsa si è dimesso per guidare un'alleanza di centro-sinistra alle prossime elezioni generali nei Paesi Bassi.

Con questa decisione, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha mantenuto il portafoglio verde nelle mani del gruppo socialista e ha preservato il delicato equilibrio politico nel suo collegio. Timmermans era il politico socialista di più alto profilo a Bruxelles, insieme a Josep Borrell, capo della politica estera dell'Ue.

Pur essendo meno esplicito del suo predecessore, Šefčovič si è fatto un nome dopo anni di lavoro nelle stanze del potere dell'Ue ed è visto come un paio di mani sicure in grado di gestire una varietà di incarichi politici. Nel 2019, von der Leyen lo ha nominato vice presidente per le relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche e in seguito gli ha affidato il compito di gestire le relazioni Ue-Regno Unito nell'era post-Brexit e di guidare un'iniziativa innovativa per aiutare gli Stati membri ad acquistare congiuntamente le forniture di gas.

La collaborazione con il settore privato sarà una delle sue principali priorità.

"Una questione molto importante sarà quella di lavorare a stretto contatto con la nostra industria", ha dichiarato Šefčovič. "Vorrei introdurre una serie di tavole rotonde, direi strutturate, con le industrie che saranno maggiormente interessate dalla transizione verde e che sono sottoposte a una forte pressione da parte dei concorrenti internazionali", ha specificato.

L'approccio riflette l'ansia scatenata in tutto il continente dall'Inflation Reduction Act (IRA), un'iniziativa introdotta l'estate scorsa dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che offre generosi crediti d'imposta, sconti e sussidi ai produttori di tecnologie verdi, purché la produzione avvenga sul territorio nordamericano.

L'IRA ha scatenato il timore di un esodo industriale attraverso l'Oceano Atlantico e di una perdita irreversibile di competitività per l'economia europea. In controtendenza, la Commissione europea ha presentato all'inizio dell'anno una nuova strategia industriale per incrementare drasticamente la produzione interna all'Unione di componenti chiave, come batterie, turbine eoliche, pannelli solari e pompe di calore. La legislazione è ancora in fase di negoziazione.

"La nostra industria deve sapere che siamo qui a lottare per loro. Vogliamo che non solo rimangano, ma che prosperino in Europa", ha dichiarato Šefčovič.

Mentre l'idea di istituire tavole rotonde industriali è ancora nelle fasi iniziali, il vice presidente ha illustrato un possibile modulo che potrebbe riunire le centrali elettriche e i settori ad alta intensità energetica. Questo "potrebbe essere molto, molto utile perché entro il 2050 avremo bisogno di una quantità di elettricità probabilmente 3,5 volte superiore a quella attuale", ha descritto.

In risposta ai recenti commenti di alcuni leader europei, tra cui il presidente francese, Emmanuel Macron, e il primo ministro belga, Alexander De Croo, che hanno chiesto una "pausa" nella legislazione sul clima, Šefčovič ha detto che un'altra delle sue priorità sarà quella di diminuire gli oneri amministrativi "il più possibile".

"Mi rendo conto che la transizione verde e la lotta al cambiamento climatico non sono facili", ha dichiarato. "Non è facile per i nostri cittadini, per le famiglie, per le industrie e per i nostri Stati membri. E ho piena comprensione".