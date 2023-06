La Corte Ue condanna la Polonia per la sua riforma della giustizia

"Le misure sono incompatibili con le garanzie di accesso a un tribunale indipendente e imparziale", recita la sentenza: un duro colpo nella lunga battaglia tra Varsavia e le istituzioni comunitarie

La riforma della giustizia lanciata dalla Polonia nel dicembre 2019 viola il diritto europeo perché mina il diritto di accesso a un sistema giudiziario indipendente e imparziale. Lo afferma la Corte di giustizia europea in una sentenza molto attesa.

"Il valore dello Stato di diritto è parte integrante dell'identità stessa dell'Unione europea come ordinamento giuridico comune e si concretizza in principi contenenti obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri", recita la sentenza.

"Le misure adottate sono incompatibili con le garanzie di accesso a un tribunale indipendente e imparziale".

Una riforma molto discussa

La controversa riforma modificava i rapporti tra i tribunali in Polonia, impedendo ai giudici di mettere in discussione l'imparzialità reciproca e di rivedere la legittimità delle rispettive nomine.

Ma introduceva anche un organismo apposito, la camera disciplinare nella Corte Suprema, per punire i giudici in base alle loro sentenze, con il rischio di influenzarne significativamente le decisioni. Possibili sanzioni includevano la riduzione dello stipendio, la sospensione temporanea delle funzioni e la revoca dell'immunità per consentire l'avvio di un procedimento penale.

Varsavia ha difeso l'organismo, fortemente criticato dalla Commissione e dal Parlamento europeo, come strumento necessario per eliminare l'influenza dall'era comunista e reprimere la corruzione.

La Corte di giustizia europea aveva precedentemente stabilito che la camera era incompatibile con il diritto comunitario, aveva imposto una serie di misure provvisorie e ne aveva ordinato lo smantellamento.

Il continuo rifiuto della Polonia di conformarsi a queste misure aveva portato la Corte a infliggere al paese una multa da record di un milione di euro al giorno, poi ridotta a 500mila euro dopo che l'organo disciplinare contestato era stato sostituito con una "camera di responsabilità professionale".

La privacy dei giudici

Nella sua sentenza, la Corte di giustizia ha ribadito la sua posizione sui poteri punitivi della camera e contestato direttamente l'obbligo per i giudici di fornire dati personali, come l'appartenenza a partiti politici e l'affiliazione a Ong.

"La pubblicazione online di informazioni relative alla passata appartenenza a un partito politico non è, nel caso di specie, appropriata per raggiungere il presunto obiettivo di rafforzare l'imparzialità dei giudici", sostiene la Corte.

La divulgazione anzi "può esporre i giudici a rischi di indebita stigmatizzazione, influenzando ingiustificatamente la percezione di quei giudici da parte degli individui e del pubblico in generale".

Il governo polacco aveva già parziamente fatto dietrofront, promettendo di affrontare gli aspetti più controversi della riforma anche e soprattutto per ottenere i 35 miliardi di euro del suo Piano nazionale di ripresa e resilienza.