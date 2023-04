Di Euronews

Caccia militari, sostegno politico e intermediazione con la NATO

Accolto a Varsavia da un bagno di folla e bandiere, il presidente ucraino Zelenskyy incassa il pieno sostegno della Polonia nella resistenza contro l'invasione russa. Appoggio politico, intermediazione con l'Alleanza atlantica e forniture militari, le promesse chiave del suo omologo Andrzej Duda. Agli otto caccia MiG-29 già forniti a Kiev, seguirà in un futuro non ancora specificato la totalità della flotta polacca, per un totale di 30 apparecchi. Al prossimo vertice NATO di Vilnius, in estate, Varsavia chiederà inoltre ulteriori garanzie per la sicurezza dell'Ucraina.

Supporto che il Presidente Zelenskyy ha ricambiato, esprimendo la sua gratitudine in polacco e salutando quello che ha definito un "grande Paese, avvicinato all'Ucraina dalle sue battaglie per la libertà e in questa occasione mano nella mano con l'Ucraina, nel cammino che la sta avvicinando alla vittoria".

Putin accusa i servizi segreti occidentali: "Complici in sabotaggi sul nostro territorio"

Glaciale, intanto, l'accoglienza riservata da Putin alla nuova ambasciatrice statunitense a Mosca. Accusa implicitamente estesa anche a Washington, è quella che il numero uno del Cremlino ha rivolto a tutto l'Occidente: che i suoi servizi segreti siano implicati nella preparazione di atti di sabotaggio nei territori ucraini controllati dalla Russia. "Faremo di tutto - la promessa di Putin - per disinnescare questa minaccia e garantire la sicurezza della popolazione locale"