Persone trasportano finte bare coperte da bandiere israeliane che rappresentano i 27 ostaggi i cui corpi sono stati recuperati a Gaza, 5 settembre 2024 - Diritti d'autore Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Persone trasportano finte bare coperte da bandiere israeliane che rappresentano i 27 ostaggi i cui corpi sono stati recuperati a Gaza, 5 settembre 2024 - Diritti d'autore Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Di Euronews Agenzie: AP

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

I manifestanti affermano che il governo israeliano non ha fatto abbastanza per garantire il rilascio dei loro cari e accusano il primo ministro Benjamin Netanyahu di far deragliare i colloqui con nuove richieste