Di Jovana Gec

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

"Se la miniera venisse aperta non ci sarebbe vita per noi". Come Vladan Jakovljević, molti altri contadini che vivono da generazioni nella rigogliosa valle dello Jadar, in Serbia, stanno protestando contro il progetto di aprire un'enorme miniera di litio per i rischi che potrebbe provocare

"Tutti noi qui siamo pronti a perdere la vita", dice l'agricoltore serbo Zlatko Kokanović. Il 48enne non vuole una miniera di litio nel suo giardino e farà di tutto per impedirne l'apertura. "Possono sparare. È l'unico modo in cui possono aprire la miniera".

In gioco c'è la rigogliosa valle agricola dello Jadar, nella Serbia occidentale, che contiene uno dei più ricchi giacimenti europei di litio, un metallo prezioso che viene utilizzato per produrre batterie per auto elettriche ed è fondamentale per la transizione globale verso l'energia verde.

La presenza o meno di una miniera nella valle è diventata una delle questioni più controverse della nazione balcanica, scatenando le proteste di migliaia di persone in una sfida al presidente populista Aleksandar Vučić.

Mentre il governo insiste sul fatto che la miniera è un'opportunità di sviluppo economico, i critici sostengono che infliggerebbe un inquinamento irreparabile alla valle dello Jadar, insieme alle riserve idriche sotterranee, ai terreni agricoli e a due piccoli fiumi che attraversano la valle.

Sabato sono attese migliaia di persone per una grande manifestazione nella capitale Belgrado, per chiedere una legge che vieti l'estrazione del litio ovunque in Serbia.

"Siamo cresciuti su questa terra e su questa terra moriremo".

Kokanović sarà presente con il suo gruppo "Ne Damo Jadar", ovvero "Non rinunceremo a Jadar".

"Non ci interessano i loro profitti. Siamo cresciuti su questa terra e moriremo su questa terra", ha detto Kokanović, che ha cinque figli. "Questa terra non è proprietà di nessuno, appartiene ai nostri figli".

L'esplorazione dei giacimenti di litio e boro nella valle di Jadar è stata condotta dalla multinazionale mineraria Rio Tinto per 20 anni. L'azienda ha elaborato un progetto per l'apertura di una miniera.

Nel corso dei suoi 150 anni di storia, Rio Tinto ha dovuto affrontare accuse di corruzione, degrado ambientale e abusi dei diritti umani nei suoi siti di scavo, una storia che ha allarmato i residenti di Jadar e i gruppi di protezione ambientale della Serbia.

Proteste di massa nel 2021 e nel 2022 hanno costretto il governo serbo a sospendere temporaneamente il progetto della miniera, per poi riprenderlo a luglio prima di firmare un memorandum sulle "materie prime critiche" con l'Ue alla presenza del cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Segnali di divieto d'accesso alle persone non autorizzate nelle case nella valle di Jadar AP Photo/Darko Vojinovic

La miniera della valle di Jadar potrebbe rendere la Serbia una fonte di litio leader a livello mondiale

Dubravka Djedović Handanović, ministro serbo per le miniere e l'energia, afferma che la valle di Jadar contiene circa 158 milioni di tonnellate di litio, pari a circa il 17 per cento delle riserve complessive stimate nel continente europeo.

Jadar è "uno dei siti di litio meglio esplorati in Europa e probabilmente uno dei migliori al mondo" e potrebbe "porre la Serbia ai primi posti non solo in Europa ma anche nel mondo" nella lotta al cambiamento climatico.

La firma di Handanović è sul memorandum dell'Ue che prevede un "partenariato strategico" sulle materie prime sostenibili, sulle catene di fornitura delle batterie e sui veicoli elettrici. Il piano prevede non solo l'esportazione di materie prime, ma anche il potenziamento delle nuove tecnologie in Serbia.

Qualsiasi potenziale scavo sarà conforme ai più alti standard dell'Ue, afferma Handanović, promettendo che "non faremo nulla se ciò avrà un impatto così negativo da risultare dannoso".

"In tal caso il progetto non sarà sviluppato", ha dichiarato, lamentando la "disinformazione" che sarebbe stata diffusa sul progetto.

In risposta, il governo ha istituito un call center e un'équipe medica per monitorare i potenziali rischi per la salute.

I rischi dell'estrazione del litio superano i benefici?

Anche se il progetto potrebbe avvicinare la Serbia all'Ue e contribuire a ridurre la dipendenza del blocco dalla Cina per il litio, i critici sostengono che i rischi dell'estrazione del litio sono ancora superiori ai benefici.

La Serbia è una nazione candidata all'adesione all'Ue, ma ha anche stretti legami con la Russia e la Cina. La Cina possiede la più grande miniera di rame del Paese nella Serbia orientale.

Dragana Djordjević, docente di ricerca all'Università di Belgrado ed esperta di chimica ambientale, fa parte di un gruppo di studiosi serbi che hanno scoperto in uno studio che il terreno nella valle di Jadar era già stato danneggiato durante l'esplorazione.

Jadar è una zona agricola con acque sotterranee e fiumi che spesso esondano e potrebbero trasportare a valle qualsiasi materiale tossico, spiega Djordjević. La miniera rappresenta "un rischio enorme per l'intera regione", afferma.

Rio Tinto ha dichiarato che costruirà una miniera sotterranea in linea con gli standard di sicurezza dell'Ue. In una email, la filiale della società in Serbia ha dichiarato di "favorire il dialogo pubblico basato sui fatti" e ha citato una bozza di studio ambientale separata che invita gli interessati a presentare i propri commenti.

Quando potrebbe aprire la miniera di litio in Serbia?

I funzionari hanno dichiarato che la miniera non aprirà prima del 2028. Vučić ha descritto le attuali proteste anti-litio come politiche, orchestrate da non meglio precisate potenze straniere e dirette contro di lui e il governo.

Nella valle, le proprietà della società Rio Tinto sono contrassegnate da cartelli di divieto di accesso e sigillate con nastro adesivo. La miniera coprirebbe circa 200 ettari della vasta valle, costellata di campi di mais e soia.

Vladan Jakovljević, sessantenne, vive nel villaggio di Stupnica, sulle colline che dominano la valle. Anche lui non vuole rinunciare al suo stile di vita, ai suoi alveari e a un ambiente sano per la sua famiglia.

Se la miniera venisse aperta, sostiene, "non ci sarebbe vita per noi".