Accordo Serbia-Stellantis: a ottobre partirà la produzione della Fiat Gran Panda elettrica nello stabilimento di Kragujevac.

"Sono orgoglioso della nostra Serbia, orgoglioso della Fiat Stellantis", con queste parole il presidente serbo Aleksandar Vucic ha accolto l'inagurazione, lo scorso 22 luglio, della nuova linea elettrica della Fiat Gran Panda, che verrà fabbricata interamente nel Paese balcanico.

Il nuovo veicolo verrà prodotto, a partire da ottobre, nello stabilimento di Kragujevac. L'accordo firmato nel 2022 prevedeva investimenti per 190 milioni di euro, di cui 48 messi in campo da Belgrado. Questi finanziamenti sono stati necessari per riaddattare lo stabilimento dalla produzione convenzionale (prima a Kragujevac si produceva la 500L) al produzione elettrica. Dalla Serbia, la Fiat Gran Panda raggiungerà prima il mercato europeo, poi quello mediorientale e africano.

La Serbia vuole un ruolo di primo piano nella produzione di materie prime

Per la Serbia, il contratto con Stellantis è un'occasione non da poco. Come ha ricordato il presidente Vucic, il Paese sarà il primo dei Balcani occidentali ad avere una linea di produzione completa di veicoli elettrici. Secondo le stime di Vucic, lo stabilimento di Kragujevac determinerà da solo "una crescita del Pil dello 0,5 per cento".

L'accordo per la fabbricazione della Fiat Gran Panda è, per Belgrado, il tassello di una strategia geopolitica più ampia. La Serbia aspira ad assurgere a una posizione centrale a livello europeo per la produzione di materie prime, batterie e veicoli elettrici.

Il 16 luglio il governo serbo ha ripristinato la licenza della compagnia mineraria Rio Tinto per lo sviluppo della più grande miniera d'Europa, in grado di produrre fino a 58 mila tonnellate di litio. Una quantità sufficiente a coprire il 17 per cento del mercato europeo. Inoltre, sempre a luglio, la Serbia ha firmato con l'Unione europea un Memorandum d'intesa per il partenariato strategico nel campo delle materie prime sostenibili.

Stellantis si dice pronta a combattere il mercato cinese

A incombere su Stellantis è la competizione della Cina nel mercato dell'elettrico. Ma l'Ad Tavares ha dichiarato di non essere intimorito. “Noi di Stellantis siamo pronti a combattere" - ha dichiarato - “Dimostreremo loro che stiamo lavorando sodo. Dimostreremo loro che abbiamo la tecnologia giusta. Dimostreremo loro che siamo un concorrente molto agguerrito”.

La Fiat, l'anno scorso, ha venduto 1.35 milioni di veicoli nel mondo. Questi numeri l'hanno resa il marchio che vende di più all'interno di Stellantis. Tuttavia, per il gruppo guidato dall'Ad Tavares gli affari non stanno andando benissimo. Nel primo semestre di quest'anno, la società ha registrato un utile netto di 5,8 miliardi, un calo del 48 per cento rispetto agli 11 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso.