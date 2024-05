The Road to Green ha incontrato il lettone Dima Bass, ambasciatore, attivista e videomaker del Patto europeo per il clima

The Road to Green ha incontrato Dima Bass, ambasciatore, attivista e videomaker del Patto europeo per il clima. Ogni mese questo ragazzo lettone che vive in Austria si offre volontario per progetti di ripristino della natura e pubblica i video dei suoi viaggi sul suo canale Youtube, "Be Brave to Act".

"Mi piace fare qualcosa in prima persona, mi piace fare volontariato, in realtà ogni mese cerco nuovi progetti a cui aderire - dice Bas -. Ma non mi limito a fare volontariato, realizzo anche dei video al riguardo. Quindi informo le persone sui nuovi progetti. In questo momento non c'è nulla di più importante nella mia vita che dedicarla alla conservazione, alla preservazione, al ripristino della natura e della fauna selvatica. Penso che una cosa sia proteggere la natura, ma è un po' troppo tardi per limitarsi a proteggerla, ora è necessario anche ripristinarla. Alla fine della giornata, per come la vedo io, tutto si riduce ai valori. Voglio vedere un mondo in cui piantare un albero sia considerato più cool, più elegante, più prezioso di una nuova versione di Iphone".