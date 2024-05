Di Euronews

Il videoreportage di Hans von der Brelie dai campi di addestramento militare in Estonia per Witness Euronews

Dall'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio del 2022 l'Estonia, Stato membro dell'Unione europea e della Nato, si sente minacciata da Mosca, nel timore che i Paesi baltici possano essere le prossime vittime dei piani di conquista del presidente russo Vladimir Putin.

Per questo il piccolo Paese baltico quest'anno ha portato al 3,4 per cento la percentuale di Pil destinata alla difesa, con l'intenzione di investire questo denaro in munizioni, sistemi di difesa aerea e sistemi anticarro. Intanto i soldati dell'esercito regolare e le unità volontarie, la Lega di difesa estone, si addestrano con le truppe Nato.

Nel video in testa all'articolo il reportage per Witness Euronews di Hans von der Brelie, che è andato sul campo per osservare gli addestramenti.