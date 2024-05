Diritti d'autore Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Membri dei sindacati di tutto il paese partecipano a una protesta davanti alla sede del governo a Bucarest, il 13 maggio 2024. - Diritti d'autore Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Di Euronews Agenzie: EBU

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Solo il 69 per cento dei romeni di età compresa tra i 20 e i 64 anni lavora. Nel paese in migliaia hanno protestato per chiedere meno tasse e di riformare il mercato del lavoro