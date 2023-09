Norvegia, pannelli solari nell'estremo nord del mondo

Di Euronews

Alle Svalbard 360 pannelli solari iniziano a fornire energia elettrica a una vecchia stazione radio di spedizione, Isfjord Radio, ora trasformata in un campo base per i turisti

La Norvegia ha installato pannelli solari nell'arcipelago delle Svalbard, una regione immersa nell'oscurità per tutto l'inverno.

Si tratta di un progetto pilota che potrebbe aiutare le comunità artiche a passare all'energia verde.

Ordinatamente allineati in sei file, 360 pannelli solari iniziano giovedì a fornire energia elettrica a una vecchia stazione radio di spedizione, Isfjord Radio, ora trasformata in un campo base per i turisti.

L'arcipelago spazzato dal vento - noto anche come Spitsbergen - si trova a circa 1.300 chilometri dal Polo Nord ed è accessibile solo in barca o in elicottero, tempo permettendo.

"È quello che crediamo di essere l'impianto fotovoltaico più settentrionale al mondo" dice Mons Ole Sellevold, tcnico del gruppo energetico di proprietà statale Store Norske.

Altri 100 pannelli solari sono posizionati sul tetto della stazione radio, che finora ha fatto affidamento su generatori diesel. I pannelli dovrebbero coprire circa la metà del fabbisogno di energia elettrica del sito e ridurre le emissioni di CO2.

In estate, la regione è inondata di luce solare, con un "sole di mezzanotte" che non tramonta mai. I pannelli solari beneficiano anche dell'effetto "albedo", del potere riflettente di neve e ghiaccio, nonché delle basse temperature che ne migliorano l'efficienza.

Al contrario, in inverno, la regione è immersa nel buio totale dai primi di ottobre fino a metà febbraio, il che rende impossibile per Radio Isfjord rinunciare completamente ai combustibili fossili. Store Norske sta quindi considerando anche altre alternative, come i parchi eolici, per favorire la transizione verde della stazione.

La mossa è motivata da considerazioni ambientali e fattori economici, con diesel costoso da acquistare e trasportare, mentre i pannelli solari sono anche facili da gestire.

L'obiettivo è anche quello di utilizzare l'impianto come progetto pilota per vedere se la tecnologia può essere utilizzata da circa 1.500 altri siti o comunità nell'Artico che non sono collegati alle reti elettriche tradizionali e che hanno anche bisogno di passare all'energia verde.

Secondo uno studio pubblicato l'anno scorso, l'Artico si è riscaldato quasi quattro volte più velocemente del resto del pianeta negli ultimi 40 anni, provocando un più rapido scioglimento del ghiaccio e sconvolgendo gli ecosistemi. Questo ha colpito sia le popolazioni locali che il resto del mondo, con l'innalzamento del livello del mare e gli eventi meteorologici estremi.